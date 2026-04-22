    • Bogotá

    Sorpréndete con el Cineforo: India este 22 abril durante la FILBo 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de cineforo en sala de cine Bibliotecas PúblicasFoto: BibloRed

    En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta este miércoles 22 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Lago Timiza a las 2:00 p. m., el Cineforo: India con entrada libre.

    Aprende sobre el color, la música de fondo, historias, realidades y elementos religiosos que permiten remarcar o producir impresiones en el espectador; tramas largas y melodramáticas.

    Un cine en el que se distinguen marcadamente los conceptos de lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. En él vemos reflejados los valores a los que se atiene el pueblo indio y que forman la base de su civilización y cultura.

    Descubre más de las actividades destacadas de FILBo  2026, con el siguiente post de Instagram de la  Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed

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