Sorpréndete con el Cineforo: India este 22 abril durante la FILBo 2026

Foto: BibloRed

En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta este miércoles 22 de abril de 2026 en la Biblioteca Pública Lago Timiza a las 2:00 p. m., el Cineforo: India con entrada libre.

Aprende sobre el color, la música de fondo, historias, realidades y elementos religiosos que permiten remarcar o producir impresiones en el espectador; tramas largas y melodramáticas.

Un cine en el que se distinguen marcadamente los conceptos de lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. En él vemos reflejados los valores a los que se atiene el pueblo indio y que forman la base de su civilización y cultura.

Descubre más de las actividades destacadas de FILBo 2026, con el siguiente post de Instagram de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed