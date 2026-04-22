¿Busca empleo? La Unidad Móvil estará esta semana en Andalucía en Engativá

Foto: Portal Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo labores. Asiste desde el lunes 20 al sábado 25 de abril de 2026, al barrio Andalucía de la localidad de Engativá en Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Beneficios:

¿Vives en suroccidente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota