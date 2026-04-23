Acciones para blindar 140 mil hectáreas en la cuenca del río Bogotá para frenar urbanización ilegal y proteger el agua

Foto: CAR Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) iniciará el proceso de delimitación física de 22 áreas estratégicas a lo largo de la cuenca del río Bogotá, que han sido priorizadas por su alta importancia ecosistémica y la biodiversidad que concentran. El proyecto abarcará cerca de 140 mil hectáreas distribuidas en 28 municipios y el área rural de Bogotá.

En estos territorios se instalarán estructuras denominadas “mojones”, cuya función será señalizar claramente los límites de las áreas de conservación natural.

Esto permitirá que quienes recorran estas zonas puedan identificarlas fácilmente, contribuyendo así a prevenir ocupaciones indebidas, urbanizaciones no autorizadas y otras actividades no permitidas dentro de la cuenca del río Bogotá.

“El proyecto aportará a la protección del 44 % de bosques y áreas seminaturales de la cuenca del río Bogotá”, afirmó Manuel González, subdirector del Fondo de Inversiones Ambientales del Río Bogotá – FIAB y de Infraestructura.

El funcionario explicó que las coordenadas exactas de las zonas protegidas se registrarán con GPS satelital, usando el sistema oficial de coordenadas de Colombia. Además, esta delimitación física permitirá fortalecer la protección ambiental y brindar a los entes territoriales herramientas técnicas de referencia que faciliten las labores de control, monitoreo y vigilancia efectiva en estas áreas estratégicas.

Entre las zonas priorizadas se encuentran ecosistemas de alto valor como páramos, áreas de conectividad, regiones clave para el aprovisionamiento del recurso hídrico y corredores biológicos fundamentales para la conservación de especies sombrilla, como el oso andino, entre otras.

Con esta iniciativa, que representa una inversión cercana a 50 mil millones de pesos, la CAR reafirma su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la protección de ecosistemas estratégicos, fundamentales para la sostenibilidad ambiental de su cuenca principal.