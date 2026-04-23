Así puede planear su llegada o salida de la Feria del Libro en TransMilenio

Foto: TransMilenio.

Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, que se adelantará, del 21 de abril al 4 de mayo, en Corferias.

En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido. ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!

¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de la FILBo 2026?

Sigue estos pasos:

Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.

Luego, escribe tu punto de origen y destino.

De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

Recuerda también consultar el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio, para tener acceso directo y en tiempo real sobre las novedades de la operación.

Igualmente, para acceder a la información oficial de TransMilenio, incluyendo rutas y novedades, ingresa al sitio web www.transmilenio.gov.co.

Recuerda:

Tener recargada la tarjeta TuLlave.

Con la tarjeta personalizada tienes: