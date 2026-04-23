Así puede planear su llegada o salida de la Feria del Libro en TransMilenio
Foto: TransMilenio.
Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, que se adelantará, del 21 de abril al 4 de mayo, en Corferias.
En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido. ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!
¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de la FILBo 2026?
Sigue estos pasos:
- Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.
- Luego, escribe tu punto de origen y destino.
- De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.
Recuerda también consultar el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio, para tener acceso directo y en tiempo real sobre las novedades de la operación.
Igualmente, para acceder a la información oficial de TransMilenio, incluyendo rutas y novedades, ingresa al sitio web www.transmilenio.gov.co.
Recuerda:
- Tener recargada la tarjeta TuLlave.
Con la tarjeta personalizada tienes:
- Transbordos a 0 pesos colombianos.
- Dos viajes a crédito al día.
- Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo