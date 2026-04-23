    • Bogotá

    Así puede planear su llegada o salida de la Feria del Libro en TransMilenio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de buses de TransMilenio Foto: TransMilenio.

    Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, que se adelantará, del 21 de abril al 4 de mayo, en Corferias.

    En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido.  ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!

    ¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de la FILBo 2026?

    Sigue estos pasos:

    • Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.
    • Luego, escribe tu punto de origen y destino.
    • De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

    Recuerda también consultar el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio, para tener acceso directo y en tiempo real sobre las novedades de la operación.

    Igualmente, para acceder a la información oficial de TransMilenio, incluyendo rutas y novedades, ingresa al sitio web www.transmilenio.gov.co.

    Recuerda:

    • Tener recargada la tarjeta TuLlave.

    Con la tarjeta personalizada tienes:

    1. Transbordos a 0 pesos colombianos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo

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