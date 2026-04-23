Bogotá lanza ‘CADE Exprés’, un punto digital de autoconsulta para hacer trámites sin esperas

Foto: Portal Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó ‘CADE Exprés’, un nuevo punto de autoconsulta que permite a la ciudadanía gestionar sus trámites de forma más rápida, autónoma y sencilla. ¡Conoce los detalles!

Este módulo digital integra, en un solo lugar, diferentes canales de atención, permitiendo consultar servicios, imprimir, agendar turnos y comunicarse directamente con la Línea 195.

El sistema funciona a través de una pantalla interactiva que guía al usuario paso a paso. Desde allí, las personas pueden realizar consultas personalizadas e imprimir documentos como certificados, recibos o constancias.

Además, el módulo permite conectarse con la Línea 195 mediante llamada directa, programar devolución de llamada o acceder a videollamada, incluyendo atención en Lengua de Señas Colombiana, lo que amplía el acceso a la información para toda la ciudadanía.

CADE Exprés también facilita el agendamiento de turnos en la Red CADE, permitiendo a los usuarios gestionar su atención presencial de manera más ordenada.

Este modelo busca reducir los tiempos de espera en los puntos de atención y fomentar la autogestión ciudadana, integrando en un solo espacio lo digital y lo presencial.

En esta primera fase, CADE Exprés se implementa en cinco puntos de la ciudad:

SuperCADE CAD: Carrera 30 #25-90, ubicado frente a la estación de TransMilenio CAD.

SuperCADE Américas: Avenida carrera 86 #43-55 Sur, ubicado justo al lado del Portal Américas de TransMilenio.

SuperCADE Suba: Avenida calle 145 #103B-90, ubicado junto al Portal de Suba de TransMilenio.

SuperCADE 20 de Julio: Carrera 5A # 30C – 20 Sur. (Ubicado frente al Portal 20 de Julio de TransMilenio.

SuperCADE Bosa: Calle 57R Sur # 72D – 12, se encuentra a un costado del Portal del Sur de TransMilenio.

Con CADE Exprés, Bogotá avanza hacia un servicio público más ágil, cercano y accesible, que permite a la ciudadanía consultar, orientarse e iniciar sus trámites sin filas ni esperas.