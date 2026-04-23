Cayó ‘La Encomienda’, red que extorsionaba con perfiles falsos en redes sociales en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada por la Liberación Personal (GAULA), en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro hombres y dos mujeres señalados de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘La Encomienda’, que se dedican, según las investigaciones, a la extorsión en la capital mediante creación de falsos perfiles en redes sociales.

Tras 24 meses de investigación, en los que investigadores recopilaron material probatorio que incluyó búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, análisis en entidades bancarias y análisis de llamadas telefónicas, fue posible evidenciar la actuación criminal de estos delincuentes.

De acuerdo con lo investigado, estas personas perfilaban a través de diferentes redes sociales a las víctimas, en su gran mayoría adultos mayores, de quienes analizaban los contactos y su entorno social. De esta misma forma, identificaban a familiares y amigos en el extranjero para suplantar su identidad y luego establecer comunicación manifestando su supuesta intención de regresar al país o el envío de una encomienda con regalos.

Por otra parte, contactaban a estas personas haciéndose pasar por falsos funcionarios públicos de la DIAN o la Policía Fiscal y Aduanera, manifestando supuestas irregularidades en las encomiendas (por ejemplo, sobrepeso y contenido ilegal). Con esto generaban presión a las víctimas para que accedieran a las pretensiones económicas que oscilaban entre un millón y hasta 300 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Wilson’, quien había estado privado de la libertad en 2015 por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y fue dejado en libertad en el 2018, al parecer por vencimiento de términos; con él también se capturó a alias ‘Laura’. Estos eran los cabecillas y coordinadores de este grupo delincuencial. Tenían la tarea de crear los perfiles falsos en redes sociales y las cuentas bancarias en que las víctimas depositaban el dinero producto de la extorsión.

Entre otros capturados, alias ‘Blanca’ había estado privada de la libertad por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2012 por un periodo de cuatro meses. En cuanto a alias ‘Marlon’, ‘Luis’ y ‘Víctor’, estos se encargaban de recolectar el dinero de las consignaciones enviadas por las víctimas.

En la localidad de Rafael Uribe y el municipio de Soacha se logró la captura de estas personas mediante orden judicial, donde se les incautó 5 dispositivos móviles. Estas personas registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, estafa, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, se les atribuyen al menos 11 víctimas. Con este resultado operativo, la Policía está afectando las rentas criminales de este grupo delincuencial en cerca de 80 millones de pesos mensuales.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a tres de ellos y uno con medida domiciliaria.

En lo corrido de 2026, gracias a las diferentes acciones operativas, la Policía ha logrado una reducción del 24% en el delito de extorsión, con 143 casos menos en comparación con el 2025.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.