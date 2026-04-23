Paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, exclusivo para TransMilenio, alcanza 71 % de avance de obra

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) estuvo en el grupo 8 de la avenida carrera 68 para inspeccionar los avances de obra que se adelantan en el tramo entre las carreras 48 y 65, a la altura de la calle 100 con avenida Suba. Durante la visita, el director de IDU, Orlando Molano, anunció que el paso deprimido, que será exclusivo para TransMilenio, ya alcanza un 71,42 % de avance de obra.

El paso deprimido, ubicado en los límites de las localidades de Suba y Barrios Unidos y que tiene una longitud de 520 metros, fue recibido por esta Administración distrital con un avance del 46 % en enero de 2024.

“Estamos en el grupo 8 revisando los tiempos del avance de obra. Hay más de 350 personas trabajando, incluso los fines de semana. Yo mismo he pasado y los he visto sábados y domingos. Nosotros encontramos la avenida carrera 68 con retrasos, ya alcanzamos el 80 % de avance de todo el corredor y el deprimido de este grupo ya tiene más de 71 %”, explicó el director del IDU.

Actualmente, más de 350 personas trabajan en actividades como la demolición de la carpeta asfáltica existente en el área intervenida, la construcción de vigas corona —ubicadas en la parte superior y fundamentales para unir y estabilizar las pantallas (paredes)—, la instalación de vigas tensoras que refuerzan la estructura y previenen desplazamientos durante la ejecución, y el avance en el costado oriental de la losa por donde circularán los buses de TransMilenio.

“Muy importante avanzar en los carriles vehiculares y trabajar en el espacio público en el costado norte de este grupo. Este año tenemos que seguir avanzando porque el compromiso es que entreguemos 5 grupos de la av. 68 (2, 3, 4, 6 y 9)”, agregó el director Molano.

A mediados del año pasado entró en operación el puente de la avenida Suba sobre la calle 100. Durante la fase de construcción del deprimido, esta infraestructura funciona como desvío, permitiendo la circulación simultánea de buses troncales y vehículos particulares en sentido sur–norte (hacia Suba). Una vez finalicen las obras, el puente quedará destinado exclusivamente al sistema TransMilenio.

Foto: IDU.

¿Cómo funcionará el nuevo paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba?

? Los buses de TransMilenio que vengan por la troncal av. Suba en sentido norte–sur pasarán por el deprimido. Asimismo, los que vengan desde el norte podrán tomar la troncal 68 hacia el oriente a través de esta infraestructura.

? Los buses de TransMilenio que vengan del grupo 9, en sentido oriente–norte, ingresarán al deprimido y girarán hacia la derecha sin cruzar a nivel para tomar al norte.

? Los buses de TransMilenio que vienen por la avenida 68 – calle 100 (grupo 7) sentido sur-norte, circularán a nivel hacia el oriente. Antes de llegar a la autopista Norte contarán con un retorno operacional que les permitirá incorporarse al deprimido y continuar su recorrido hacia la avenida Suba.