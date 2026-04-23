Colombia refuerza vigilancia epidemiológica tras confirmarse quinto caso de sarampión importado

–El ministerio de Salud informó que en trabajo articulado con el Instituto Nacional de Salud (INS), intensificó las medidas de contención frente al virus del sarampión. Esta decisión responde al incremento de brotes registrados en países como Estados Unidos, Canadá y México, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias a mantener una vigilancia activa para evitar la propagación del virus en Colombia.

Recientemente, tras una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) liderada por el INS, se confirmó el quinto caso de sarampión importado. Se trata de una mujer de 24 años residente en Bogotá, quien cuenta con antecedentes de viaje a Estados Unidos. Con este reporte la cifra de casos importados en la capital del país asciende a cuatro, mientras que Santander registra un caso adicional hasta la fecha.

La paciente se encuentra en buen estado y permanece bajo aislamiento preventivo. De acuerdo con los protocolos del algoritmo diagnóstico, las autoridades están a la espera de la toma de una segunda muestra de suero, para completar la evidencia clínica necesaria y cerrar el ciclo de análisis del caso.

Un dato relevante compartido por el Instituto de Salud es que la mujer cuenta con su esquema de vacunación previo. No obstante, como medida de precaución, los equipos de salud pública están realizando un seguimiento riguroso a su núcleo familiar, contactos cercanos y viajeros con quienes tuvo interacción durante el periodo de desarrollo de la enfermedad, para descartar nuevos contagios.

El Gobierno reitera que el sistema de monitoreo permanece en alerta máxima para identificar cualquier sospecha de manera oportuna. La coordinación entre las entidades regionales y nacionales busca garantizar que el virus no circule, manteniendo bajo control los puntos de entrada al país y la trazabilidad de los ciudadanos que presentan sintomatología tras sus viajes al exterior.

Finalmente, el ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado urgente a la ciudadanía para que prioricen la vacunación, especialmente aquellos que tengan previsto viajar a destinos donde el brote de sarampión se mantiene activo. La inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud colectiva y asegurar que Colombia continúe enfrentando con éxito estos desafíos epidemiológicos globales.