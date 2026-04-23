Por decreto el gobierno ordena adición de vitaminas y minerales al arroz y harinas de trigo y maíz para mejorar nutrición de los colombianos

–(Imagen @nequira). A través del Ministerio de Salud y Protección Social, el Gobierno del Cambio expidió el Decreto 380 de 2026 que establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales a alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz, para mejorar la nutrición de la población.

La medida busca prevenir y reducir deficiencias nutricionales que afectan a millones de colombianos, mediante una estrategia de salud pública que no requiere cambios en los hábitos alimenticios. Productos cotidianos como el pan, las arepas y el arroz incorporarán nutrientes esenciales durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas.

“El objetivo es que, sin modificar su dieta diaria, las personas reciban nutrientes claves que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar”, destacó el ministerio de Salud al explicar el alcance del decreto.

La iniciativa fue diseñada con base en metodologías internacionales que permiten identificar alimentos de alto consumo y definir niveles adecuados de fortificación. Según la cartera de Salud, los compuestos utilizados tienen alta absorción en el organismo y no alteran el sabor, olor ni apariencia de los alimentos, además de articularse con otros programas, para evitar consumos excesivos.

De acuerdo con el análisis de impacto normativo, la medida podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes. Estos beneficios se traducirían en una reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, así como en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral.

El Decreto 380 de 2026 se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la política de seguridad alimentaria y nutricional. Con esta actualización, que moderniza una regulación de más de 30 años, Colombia fortalece su apuesta por reducir desigualdades en salud y garantizar una mejor calidad de vida para toda la población.