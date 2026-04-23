Colpensiones defiende el traslado de recursos desde fondos privados como medida de sostenibilidad

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió este jueves 23 de abril en Bogotá el reciente traslado masivo de recursos provenientes de los fondos privados de pensiones hacia la entidad estatal, argumentando que se trata de una decisión técnica necesaria para garantizar la liquidez del sistema y el cumplimiento de las obligaciones prestacionales. Según la entidad, la medida responde a la urgencia de centralizar el ahorro previsional bajo el nuevo modelo de protección a la vejez, asegurando que las decisiones tomadas buscan proteger el ahorro de los cotizantes frente a la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

Un movimiento estratégico bajo la lupa

La administración de la administradora pública enfatizó que el flujo de capital no representa un riesgo para los ahorros de los colombianos, sino una recomposición del portafolio nacional. Dussán señaló que el Gobierno Nacional debía tomar determinaciones estructurales para evitar un déficit mayor en el presupuesto destinado al pago de mesadas.

A pesar de las críticas de diversos sectores económicos que advierten sobre el impacto en el mercado de capitales local, Colpensiones sostiene que los traslados se han realizado bajo estrictos protocolos de transparencia. La entidad también aclaró que este proceso es parte de la transición hacia el sistema de pilares, donde la entidad pública asume un rol protagónico en la gestión de los aportes de hasta 2.3 salarios mínimos.

Implicaciones legales y financieras

Respecto a las denuncias de algunos sectores sobre posibles irregularidades en el manejo de estos fondos, la entidad hizo un llamado a la calma y al respeto por el debido proceso. Es importante recordar que, ante cualquier señalamiento de mala administración, rige el principio de presunción de inocencia, y cualquier presunta irregularidad deberá ser demostrada ante las autoridades competentes mediante una sentencia judicial en firme.

Por ahora, el enfoque de la entidad estatal se mantiene en la pedagogía ciudadana para explicar cómo estos recursos fortalecerán el fondo común y permitirán ampliar la cobertura de los subsidios para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.