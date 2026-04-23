    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este viernes 24 de abril de 2026 en Bogotá y Chía

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 24 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 119 a carrera 128 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Industrial Centenario. De la carrera 38 a carrera 41 entre calle 16 a calle 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio Gustavo Restrepo. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 27 Sur a calle 29 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Santa Fe

    Barrio Sagrado Corazón. De la calle 36 a calle 38 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Nueva Zelandia. De la calle 175 a calle 177 entre carrera 46 a carrera 48 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Suba Cerros. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 145 a calle 147 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Villa del Prado. De la calle 170 a calle 172 entre carrera 54 a carrera 56 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Chía, Cundinamarca

    Sector Bojacá. Desde las 9:15 a. m. hasta las 6:15 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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