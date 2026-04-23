Más de 160 animales encontrados en el portal ‘Perros y Gatos Buscan su Hogar’ del IDPYBA

Foto: IDPYBA.

Desde agosto de 2025, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa tiene la plataforma digital ‘Perros y Gatos Buscan su Hogar’ del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para la publicación de los animales de compañía extraviados en el Distrito y aquellos encontrados y bajo refugio de ciudadanos solidarios.

A partir del primer aviso publicado en el portal, más de 1000 solicitudes fueron registradas en el sistema. A través de 895 publicaciones el IDPYBA logró el reencuentro de más de 160 perros y gatos con sus familias.

Este repositorio digital contiene fotografía, información del animal e información de contacto. Puedes consultarlo en el siguiente enlace: https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/animalesperdidos/

¿Cómo reportar un animal de compañía perdido en Bogotá?

Las personas interesadas en publicar un aviso en este portal pueden hacerlo enviando la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co con los siguientes datos:

Una fotografía en buena resolución del perro o gato.

Datos del animal: nombre, raza, edad y una breve descripción.

Detalles de la pérdida: cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez.

Datos de contacto: número de celular, WhatsApp y/o correo electrónico.

‘Perros y Gatos buscan su Hogar’ está destinado única y exclusivamente a la publicación de casos de animales perdidos y encontrados. Para otras solicitudes de información y acceso a diferentes servicios del IDPYBA, la dirección de correo es proteccionanimal@animalesbogota.gov.co.

Puedes consultar más detalles sobre los perros y gatos que buscan a sus familias en la siguiente publicación de Instagram del IDPYBA: