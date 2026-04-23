Cuatro proyectos impulsan USD 97 millones en inversión extranjera y más de 700 empleos en Bogotá, durante el primer trimestre de 2026

Foto: Invest in Bogotá.

Bogotá continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión en América Latina. Durante el primer trimestre de 2026, Invest in Bogotá facilitó la llegada y expansión de cuatro proyectos estratégicos que suman USD 97 millones en inversión estimada y la generación de 705 empleos directos, reafirmando la confianza de compañías globales en la ciudad.

Estos resultados no solo reflejan el dinamismo del entorno de negocios, sino también el posicionamiento de Bogotá como un epicentro regional para los servicios intensivos en conocimiento, la innovación y la tecnología.

Los proyectos facilitados corresponden a empresas líderes en sectores clave para la transformación productiva de la ciudad.

Además de los proyectos concretados, la ciudad continúa fortaleciendo su pipeline o portafolio de inversión. Durante el mismo periodo, se generaron 37 nuevas oportunidades de inversión y se avanzó en la consolidación de una robusta carpeta de proyectos en distintas etapas, lo que proyecta un crecimiento sostenido en los próximos meses.

Un aspecto clave de estos resultados es que el 75% de los proyectos corresponde a reinversión, lo que confirma la confianza de las empresas ya instaladas en Bogotá y su decisión de seguir creciendo en la ciudad-región.

Asimismo, sectores como los servicios intensivos en conocimiento continúan liderando en número de proyectos, generación de empleo y monto de inversión, consolidando a Bogotá como un nodo estratégico para la exportación de servicios y la innovación en América Latina.

Eventos estratégicos que impulsan la ciudad

Bogotá sigue apostándole como destino de reuniones internacionales, a través de su estrategia de captar y apoyar eventos de talla global. En el primer trimestre de 2026, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá gestionó nueve eventos internacionales, generando un impacto económico estimado de USD 3 millones para la ciudad.

El portafolio refleja una estrategia de atracción diversificada: cinco eventos del segmento corporativo, dos del sector asociativo, y dos del segmento SMERF (sociales, militares, educativos, religiosos y fraternales). Los mercados emisores incluyen Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suiza, México y Colombia, lo que evidencia el alcance global del posicionamiento de Bogotá como sede de reuniones.

Los sectores que lideran la agenda son ciencias de la vida (37 %), ciencias sociales (25 %), turismo y deporte (13 %), y ciencias económicas y de negocios (12 %), alineados con las apuestas estratégicas de la ciudad para atraer conocimiento e inversión.

En conjunto, estos eventos movilizaron más de 8.800 asistentes y generaron un estimado de 9.400 noches de hotel, dinamizando de forma directa la economía local y el ecosistema turístico de Bogotá.

Acerca de?Invest?in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.

No te vayas sin conocer:

Acerca del Bureau de Convenciones

El Bureau de Convenciones hace parte de Invest in Bogotá, y su propósito es posicionar a la ciudad como destino de clase mundial para reuniones y eventos. Acompaña a asociaciones, empresas e instituciones en la organización de congresos, convenciones e incentivos, conectándolas con espacios idóneos, aliados confiables y beneficios del destino, simplificando cada etapa del proceso y maximizando el impacto de los eventos en Bogotá.