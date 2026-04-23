Eliminar minas de estrecho de Ormuz podría tardar seis meses, según evaluación de Pentágono

–Funcionarios de defensa de Estados Unidos afirmaron a los legisladores que podrían requerirse seis meses para eliminar por completo las minas desplegadas en el estrecho de Ormuz por el Ejército iraní, informó el diario The Washington Post.

Además, es poco probable realizar tal operación antes de que termine la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se comunicó el martes a miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, según la información.

Esto significa que el precio de la gasolina y del petróleo podría mantenerse elevado hasta las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Irán podría haber colocado 20 minas o más en el estrecho y los alrededores. Algunas fueron colocadas a distancia mediante tecnología GPS, lo que dificulta a las fuerzas estadounidenses detectar las minas durante su despliegue, dijo un importante funcionario de defensa a los legisladores. Se cree que otras fueron colocadas por fuerzas iraníes utilizando botes pequeños.

La revelación se produjo en una sesión informativa clasificada dirigida a los legisladores, reconoció en una declaración el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al tiempo que calificó de «imprecisos» los informes relacionados.

«Como dijimos en marzo, una evaluación no significa que esta sea plausible, y un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable para la secretaria (de Defensa)», dijo Parnell, sin especificar cuánto podría tardar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a Fox News que «no existe un plazo definido» para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Información Agencia Xinhua).