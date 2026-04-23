Mundial 2026: qué equipos son favoritos y a cuáles apostar en la fase de grupos

En poco más de un mes y medio, la pelota empezará a rodar en la Copa del Mundo 2026 y la expectativa crece por el nuevo formato, debido a que ahora serán 48 selecciones participantes.

La FIFA decidió darle más oportunidades a los países más pequeños y aumentó los cupos para el Mundial 2026: pasó de 32 a 48 selecciones para esta novedosa edición en Norteamérica. Y esta no es la única sorpresa, pues por primera vez en la historia se repartirá la sede entre tres naciones distintas: Estados Unidos, México y Canadá albergarán la fiesta del fútbol.

A causa de estas modificaciones, el calendario será más amplio, habrá más grupos y una etapa adicional en las llaves eliminatorias. Si bien las emociones estarán aseguradas, esta diversificación tal vez pueda complicar la comprensión de los aficionados, quienes no solo quieren disfrutar de los goles, sino también de la adrenalina por las apuestas.

H2 Nuevo formato del Mundial: ¿cómo influye en las apuestas?

La actualización de la Copa del Mundo ha hecho que la fase inicial tenga 12 grupos (antes eran ocho), con la continuidad de cuatro seleccionados en cada uno. Asimismo, la clasificación inédita a los dieciseisavos de final tiene un nuevo panorama: los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasarán de ronda.

En principio, el seguimiento constante a todo lo que vaya ocurriendo en la competición permitirá que cualquier persona sepa cuáles son los equipos fuertes y más frágiles al momento de apostar. Precisamente, la apertura a que más escuadras puedan participar hizo que algunas consideradas débiles saquen el ansiado pasaporte.

Por ejemplo, se ve reflejado en los debutantes, como Cabo Verde, Curazao, Jordania o Uzbekistán; o en combinados de confederaciones menores, como Haití o Nueva Zelanda. En ese sentido, seguramente las cuotas de sus rivales serán más bajas (por ser favoritos), así que cobrarán más trascendencia los pronósticos sobre el número de remates, goles, etc.

H2 Apuestas seguras en el Mundial: los gigantes que dominarán sus grupos

Es cierto que hay más países que lucharán por levantar el trofeo, pero hay un factor relevante en la historia: los mismos dominadores de siempre son los que se perfilan como favoritos. Únicamente España, en 2010, rompió esa hegemonía con un estilo de juego distinto y figuras que cambiaron el rumbo del balompié.

Así las cosas, este es un recuento de qué pasará con tres conjuntos que tienen las mayores preferencias para las casas de apuestas: Argentina, Francia e Inglaterra.

H3 Grupo I: Francia, Noruega, Irak y Senegal

La selección francesa es notoriamente superior a sus rivales de turno, así que las predicciones hacia sus victorias son favoritas. Además, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé a la cabeza, hay promesa de muchos goles frente a la Noruega de Erling Haaland y a la Senegal de Sadio Mané, que se coronó en la Copa Africana de Naciones.

De este modo, un «ambos anotan» y «over/más de 2.5 goles» serían acertados en esos cotejos. Y como complemento más convincente, la elección de «gana el grupo» de ‘Les Bleus’, disponible en casas de apuestas como Sportium, resultará muy rentable: posee cuota de 1.40. Para aprovechar ese monto, SportyTrader muestra cómo utilizar el código promocional de Sportium.

H3 Grupo J: Austria, Argentina, Argelia y Jordania

En tanto, la selección argentina, campeona en Qatar 2022, pretende revalidar su superioridad, todavía con Lionel Messi al mando. Por cosas del destino, le tocó Australia, Argelia y Jordania, aparentemente muy inferiores, por lo que el triunfo en las tres fechas es bastante viable.

Sin embargo, la ‘Albiceleste’ no convence con su poderío asociativo y priorizaría más la fortaleza táctica: es razonable que los encuentros cierren con «under/menos de 2.5 goles». Respecto al contexto de avanzar como líder de su zona, que es probable, su cotización está en 1.33.

H3 Grupo L: Croacia, Inglaterra, Ghana y Panamá

Durante las Eliminatorias en la UEFA, la selección inglesa fue arrolladora y, de hecho, fue la primera en clasificar a la Copa del Mundo en ese continente. Con su gran talento individual, no se esperan grandes dificultades para pasar las pruebas ante Croacia, Ghana y Panamá.

No obstante, históricamente los ‘Three Lions’ se complican, al no tener una fuerza colectiva consistente, así que frente a los croatas y ghaneses podrían darse desenlaces muy ajustados; mientras que con los panameños sí habría un marcador abultado. Al margen de todo, si son punteros, tienen momio de 1.30.

H2 Sorpresas en el Mundial: cuál es el grupo de la muerte

La inclusión de más países ha provocado que los «pesos pesados» no choquen entre sí desde la primera instancia, motivo por el que no parece haber muchos de los denominados «grupos de la muerte». A pesar de ese detalle, hay uno que sí llama la atención: el Grupo C, con Escocia, Brasil, Haití y Marruecos.

En el papel, la ‘Canarinha’ debería comandar la tabla, aunque no tiene un líder, en medio de las dudas de la citación de Neymar y el mínimo impacto de Vinícius. La aventura se torna compleja por debutar nada menos que contra los marroquíes, en firme ascenso tras brillar en Qatar 2022.

De esta manera, un «ambos anotan» (cuota: 1.95) o un «empate» (cuota: 3.80) son factibles. Bajo esta óptica, es recomendable un análisis de los planteles (lista de convocados final) y el rendimiento en los amistosos de preparación para elaborar un boleto. A la vez, elegir la clasificación de Marruecos (1° o 2°) traería buenos réditos (cuota: 5.00).

H2 Selección Colombia en el Mundial: hasta qué fase llegará

La selección Colombia fue ubicada en el Grupo K, nada menos que con Portugal, de Cristiano Ronaldo; RD Congo y Uzbekistán. En la casa de apuestas Sportium, los ‘Cafeteros’ no son favoritos a ganar la zona (cuota: 3.75), aunque sí para «clasificar a la próxima ronda» (cuota: 1.70). Es decir, será válido si ocupan la segunda casilla al culminar las tres jornadas.

Dicho panorama no es utópico, ya que comenzarán su camino con los uzbekos, debutantes en esta contienda: se daría la opción de «gana en los dos tiempos» (1.68). Luego, con los congoleños, de menos rigor táctico, se prevé un escenario cortado: «menos/under 2.5 goles» sería oportuno (1.85). Finalmente, ante Portugal, sería más abierto y, posiblemente, más distendido, con los objetivos cumplidos, para un «ambos anotan» (1.71).

Igualmente, las alternativas para «goleador» son propicias para un cuadro colombiano que tiene a Luis Díaz como su talento principal (25 goles y 17 asistencias en 2025-26). El extremo del Bayern Múnich no solo resalta por anotar, sino también por asistir: su desequilibrio ayudará a alimentar a Luis Suárez (33 goles con Sporting Club). Las cuotas de este mercado se activarán con el Mundial en marcha.

H2 Estrategias y consejos finales para maximizar tus ganancias

En conclusión, los pronósticos de la Copa del Mundo 2026 contarán con los mercados populares (local, visita, under, over, etc.) y se añadirán las predicciones a largo plazo. Precisamente, ahí destacan escenarios como: quién ganará el grupo (líder) o quién pasará de etapa (primero, segundo o tercero) o el premio Fairplay del Mundial entre otros . Los usuarios deben entender los términos específicos antes de armar su ticket.

Aunado a ello, siempre es importante revisar el historial previo, los antecedentes entre sí, la capacidad goleadora o defensiva, etc. Justamente, Sportium brinda una sección independiente de estadísticas para un estudio a profundidad antes de elegir una cuota en un boleto.