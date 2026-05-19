Resultados de las loterías y chances de este martes 19 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1736 – La 5ta 3 – Tarde 4983 – La 5ta 2
Culona
Día 6799 – Noche
Astro Sol
0208 – Signo Tauro
Pijao de Oro
9860 – La 5ta 1
Paisita
Día 6834 – La 5ta 2 – Noche
Chontico
Día 3661 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 5727 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 3785 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 228 – Noche
Play Four
Día 9858 – Noche
Samán
Día 4827
Caribeña
Día 4337 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 2325 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 6900 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 1944 – La 5ta 2 – Tarde 1153 – La 5ta 2