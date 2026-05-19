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    Resultados de las loterías y chances de este martes 19 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1736 – La 5ta 3 – Tarde 4983 – La 5ta 2

    Culona
    Día 6799 – Noche

    Astro Sol
    0208 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    9860 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 6834 – La 5ta 2 – Noche

    Chontico
    Día 3661 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5727 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 3785 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 228 – Noche

    Play Four
    Día 9858 – Noche

    Samán
    Día 4827

    Caribeña
    Día 4337 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 2325 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 6900 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1944 – La 5ta 2 – Tarde 1153 – La 5ta 2

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