Trump anuncia prórroga de la tregua entre Israel y el Líbano

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la prorroga de la tregua entre Israel y el Líbano, tras una reunión con el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el embajador en Israel, Mike Huckabee; el embajador en el Líbano, Michel Issa, y altos representantes israelíes y libaneses en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

«El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas», afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en redes sociales mientras se reunía con enviados de los dos países.

«Estados Unidos trabajará con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. Espero con interés recibir en el futuro cercano al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun. Fue un gran honor participar en esta histórica reunión», sostuvo.

«¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prorrogará tres semanas», escribió en su plataforma Truth Social.

Al mismo tiempo, expresó su deseo de «recibir en un futuro próximo» al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun.

«¡Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica!», agregó. (Información RT).