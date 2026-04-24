Gran feria de empleo ofrece miles de oportunidades laborales en Santa Fe este viernes 24 de abril

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe

La Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, invita a la ciudadanía a participar en la segunda Mega Feria de Empleo 2026, un espacio que desea conectar a quienes están en búsqueda de trabajo con empresas de diversos sectores de la economía.

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Parque de los Periodistas (Carrera 3 con Av. Jiménez), en el centro de Bogotá.

Durante el evento participarán más de 100 empresas de distintos sectores económicos, que pondrán a disposición cerca de4.900 vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Esta oferta representa una oportunidad real para personas con diferentes perfiles entre: niveles de formación, personas mayores de 50 años y personas de discapacidad.

La feria está abierta a habitantes de toda la ciudad, quienes podrán asistir con su hoja de vida actualizada para acceder a procesos de selección directa.

Este tipo de espacios hacen parte de la estrategia de la Alcaldía Local de Santa Fe para promover el empleo, facilitar el acceso a oportunidades laborales y dinamizar la economía, acercando la oferta empresarial a la ciudadanía.

La invitación es a participar en esta jornada gratuita, que se ha consolidado como un puente efectivo entre el talento humano y el mercado laboral.