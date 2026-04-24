    • Bogotá

    Gran feria de empleo ofrece miles de oportunidades laborales en Santa Fe este viernes 24 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una feria de empleo en Bogotá 2026Foto: Alcaldía Local de Santa Fe

    La Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, invita a la ciudadanía a participar en la segunda Mega Feria de Empleo 2026, un espacio que desea conectar a quienes están en búsqueda de trabajo con empresas de diversos sectores de la economía.

    La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Parque de los Periodistas (Carrera 3 con Av. Jiménez), en el centro de Bogotá.

    Durante el evento participarán más de 100 empresas de distintos sectores económicos, que pondrán a disposición cerca de4.900 vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Esta oferta representa una oportunidad real para personas con diferentes perfiles entre: niveles de formación, personas mayores de 50 años y personas  de discapacidad.

    La feria está abierta a habitantes de toda la ciudad, quienes podrán asistir con su hoja de vida actualizada para acceder a procesos de selección directa.

    Este tipo de espacios hacen parte de la estrategia de la Alcaldía Local de Santa Fe para promover el empleo, facilitar el acceso a oportunidades laborales y dinamizar la economía, acercando la oferta empresarial a la ciudadanía.

    La invitación es a participar en esta jornada gratuita, que se ha consolidado como un puente efectivo entre el talento humano y el mercado laboral.

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