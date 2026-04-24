Colombia rastreará en tiempo real la explotación y comercialización de oro y otros minerales con nueva herramienta tecnológica

–Una nueva herramienta tecnológica que permitirá rastrear en tiempo real y establecer la trazabilidad del oro y otros minerales, desde su producción hasta su comercialización y destino final, pondrá en marcha la Agencia Nacional de Minería (ANM).

?La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informó que desde el próximo 19 de mayo el país contará con esta nueva plataforma que busca fortalecer la transparencia en la cadena productiva y generar mayor confianza en los mercados nacionales e internacionales.

Además, les permitirá a los alcaldes de los municipios productores verificar el registro de los mineros de subsistencia en sus municipios, y al país responder a la exigencia de transparencia que demandan los mercados nacionales e internacionales sobre el origen del oro y sus condiciones de extracción.

“Esta solución tecnológica articulará la información que reposará en sistemas como Rucom, Control a la Producción y Génesis, y permitirá a todos los actores de la cadena minera -explotadores, beneficiarios, comercializadores, exportadores y consumidores finales-, acceder en tiempo real y de manera integrada a los documentos, permisos y certificaciones que respaldan la y trazabilidad y la legalidad del mineral.

De esta forma, los usuarios contarán con claridad sobre la procedencia del oro y las condiciones en las que fue explotado, lo que facilitará la toma de decisiones responsables de compra o venta del mineral», explicó Jimmy Soto Díaz, Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Dijo el directivo que, además, con la plataforma se facilita el cruce de información a las autoridades, pues cada transacción tendrá un código único para verificar certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías. Igualmente, esta herramienta facilitará el control a los mineros de subsistencia, cuyo registro y seguimiento está a cargo de las Alcaldías, cuyos despachos deben reportar los niveles de producción y regalías, verificar la información suministrada, realizar visitas a los sitios de explotación, confirmar la identidad de los mineros y garantizar que no exista coacción de grupos ilegales.

“Los mineros de subsistencia extraen más de 80% del oro en Colombia, por ello los alcaldes deben asegurar que no se exceda el cupo de explotación permitido por la ley, fijado en 420 gramos de oro anuales», agregó Soto Díaz.

La implementación de este sistema se da en medio del crecimiento sostenido de las exportaciones de oro, que solo entre febrero de 2025 y febrero de 2026 pasaron de US$320,5 millones a US$771,8 millones, lo que representa un aumento del 140,8%, según el DANE.

En los últimos cuatro años, Colombia exportó 236 toneladas de oro, generando $2,15 billones en regalías.

Según la ANM, aunque en el país existen mecanismos de control, estos operan de forma aislada, lo que ha dificultado el seguimiento integral y ha permitido la infiltración de oro de origen ilegal en la cadena comercial.

Inicialmente, la nueva plataforma tecnológica operará como piloto con registro voluntario, pero a mediano plazo el Gobierno prevé que todas las transacciones de minerales en Colombia deban registrarse allí, consolidando un modelo integral de trazabilidad y control en el sector.