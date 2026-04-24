Colombia y Venezuela reactivan agenda bilateral en Comisión de Vecindad e Integración

–La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Venezuela, Yvan Gil, en la Casa Amarilla de Caracas, en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración entre ambos países.

El encuentro se desarrolló como parte de la agenda diplomática orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar espacios de diálogo entre Colombia y Venezuela, en un contexto de reactivación de los vínculos institucionales y cooperación regional.

????? La Canciller @ryvillavicencio y el Canciller @yvangil sostuvieron una reunión bilateral en la Casa Amarilla de Caracas, en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. ?Caracas, 23 y 24 de Abril de 2026. pic.twitter.com/KtregD8r8c — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 23, 2026

Durante la jornada, las delegaciones abordaron temas de interés común en el marco de esta comisión, mecanismo que busca articular acciones conjuntas en distintos frentes de integración y promover la coordinación entre entidades de ambos Estados.

La Comisión de Vecindad e Integración se ha consolidado como un espacio clave para avanzar en agendas compartidas, facilitar el entendimiento bilateral y dar continuidad a procesos de cooperación en áreas estratégicas para ambos países.

La reunión en Caracas hace parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por mantener canales diplomáticos activos, fortalecer la relación con Venezuela y avanzar en una agenda regional basada en el diálogo y la cooperación.