Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud asegura que no tiene deudas con las IPS

–Félix León Martínez, director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), informó a través de un comunicado oficial que la entidad no registra deudas con ninguna IPS del país.

Frente a un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), en el que se señala una supuesta cartera pendiente por $612 mil millones con las IPS afiliadas, la entidad indicó:

1. Por su naturaleza normativa y operativa, la Adres no tiene ni puede tener cuentas vencidas, ni registra en su contabilidad obligaciones pendientes con las IPS del país.

2. La entidad solo reporta cuentas en proceso de auditoría relacionadas con accidentes de tránsito sin SOAT, cuyo valor estimado no alcanza la décima parte de la cifra mencionada.

3. La Adres señaló que, para evitar este tipo de reportes que no corresponden a sus obligaciones contables y legales, es necesario que las IPS depuren sus estados financieros, eliminando cuentas por cobrar vencidas, sin posibilidad real de recaudo o previamente rechazadas, conforme a las normas NIF. De no hacerlo, se reflejan activos que no son reales.

4. La entidad reiteró que pone a disposición de las IPS los extractos mensuales con el detalle de sus estados de cuenta y el análisis de las cuentas rechazadas o glosadas, además de ofrecer procesos de capacitación, tanto presenciales como virtuales, para fortalecer los procesos de facturación.