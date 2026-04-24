Exención del impuesto predial al campesinado y el más alto posible a los hacendados de las tierras fértiles sin producir, anuncia Petro

–Desde Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, en el marco de la entrega de 5.300 hectáreas de tierra en Puerto Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció la exención del impuesto predial al campesinado y la aplicación del impuesto predial más alto posible a los hacendados de las tierras fértiles sin producir o con ganaderías extensivas en tierras fértiles.

El mandatario vinculó además la entrega de tierras con una estrategia nacional para frenar el costo de vida, señalando que la subida de tasas de interés no es el camino, sino la producción masiva de comida. En este sentido, reveló una cifra significativa sobre el uso del suelo en el país y anunció un cambio estructural en el uso de las utilidades de Ecopetrol.

«Colombia tiene 15 millones de hectáreas de tierra fértil, tal como la que nos rodea, improductiva. Toda la agricultura que tenemos en Colombia cabe en seis millones de hectáreas. Eso haría de inmediato la mejor fórmula económica para detener la inflación, que no es subir la tasa de interés como estúpidamente han hecho, sino que es produciendo más alimentos».

Para materializar esta producción, el jefe de Estado dio una orden directa para que los recursos del petróleo se transformen en beneficios directos a los cultivadores, destinando una cifra billonaria para reducir el costo de los insumos.

«Le he pedido a Ecopetrol que compre fertilizantes y descuente el subsidio al fertilizante que hemos ordenado que exista, y se paga con las utilidades que debe entregar Ecopetrol al Gobierno nacional. No son 90 mil millones de pesos, es un billón de pesos en subsidio para los fertilizantes que necesita el pueblo campesino, para que los alimentos se vendan a menor precio».

El jefe del Estado profundizó en la necesidad de transformar el Magdalena Medio en una potencia agroindustrial. Durante su intervención no solo se limitó a la entrega de predios, sino que trazó una línea directa entre la tenencia de la tierra, la infraestructura de transporte y la superación definitiva de la violencia paramilitar que marcó a la región.

El mandatario fue enfático en que la entrega de tierras debe ir acompañada de un cambio en el modelo de propiedad, desplazando a quienes han acaparado tierras de manera ilícita o improductiva.

«La tierra y el agua no pueden ser del narcotráfico, no pueden ser de los señores de la tierra que no la producen, tienen unas ganaderías, unas vacas gordas, toros gordos indudablemente… pero la tierra fértil debe ser del campesinado, para producir alimentos».

El Presidente @petrogustavo aseguró que una de las lecciones fundamentales que debe asumir Colombia es la recuperación de la tierra y el agua como bienes para la vida y la producción. Señaló que en el Magdalena Medio la tierra fértil no puede seguir en manos del narcotráfico ni… pic.twitter.com/21dFfyIps6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 23, 2026

Para lograr este cambio, el jefe de Estado dio instrucciones precisas a la fuerza pública y a las autoridades de tierras para que el proceso de formalización sea inmediato:

«La orden que he dado es tomar la tierra ilegalmente poseída por narcos y corruptos para que la Agencia Nacional de Tierras lo más rápido que pueda: 24 horas, le pedí a Felipe (que) trabajando por jornadas se le entregue efectivamente al campesinado».

Petro destacó que la Reforma Agraria en el Magdalena Medio no será exitosa sin una reducción en los costos de transporte, subrayando el éxito que ha tenido la reactivación de la línea férrea entre La Dorada y Chiriguaná.

«Se transportaban 21 mil toneladas en el último año el gobierno de Duque, ¿y saben cuánto transportamos ahora? Un millón doscientas mil toneladas, es un éxito enorme”.

Además, agregó:

«Usar el ferrocarril es fundamental. Habrá más trabajo en esta región y por tanto más ingresos, más dignidad, más paz.».

Por otro lado, criticó que el país siga importando insumos básicos y propuso que los campesinos no solo siembren, sino que sean dueños de las plantas procesadoras para aumentar el valor de sus productos.

«La agroindustria tiene que ser de propiedad del campesinado. Todavía no he podido inaugurar la primera planta de leche en polvo, hay que hacer leche en polvo porque hay que bajar el precio de los alimentos en Colombia».

Sobre la urgencia de recuperar los cultivos tradicionales para la seguridad alimentaria, señaló:

«Aquí era la tierra del maíz, que es fundamental para los cerdos, para las gallinas y para hacer las arepas, ser grandes productores de maíz, más intensidad en el trabajo, habrá más trabajo en esta región y, por tanto, más ingresos».

Finalmente, el presidente Petro enfatizó que este esfuerzo busca blindar el bolsillo de los colombianos y asegurar que el crecimiento económico se sienta en los sectores más vulnerables:

«Que el salario vital que este gobierno ha decretado sea de verdad ingreso real de los trabajadores, y no se vaya ni en inflación ni en compra de productos importados sino en producción nacional para que crezca el empleo. La trocha está abierta, ojo si nos devolvemos al poder de aquellos que apagaron las luces en el Magdalena Medio y más bien seguimos caminando los caminos de prender las luces de nuevo», concluyó.