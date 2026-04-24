Dilian Francisca Toro exige presencia del Gobierno Nacional tras nuevo atentado con explosivos en Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó este viernes un contundente llamado al Gobierno Nacional exigiendo su presencia inmediata en Cali, tras un grave atentado con explosivos registrado en las cercanías del Cantón Militar de la Tercera Brigada. La mandataria regional reclamó que el Ejecutivo central debe «poner la cara» y asumir acciones de fondo ante la escalada de violencia perpetrada por presuntos grupos armados ilegales que han sumido al departamento en una crisis de seguridad sin precedentes en lo que va del año.

Un clamor por seguridad y soberanía territorial

El ataque, que dejó daños materiales y generó zozobra en el sur de la capital valluna, es el más reciente de una serie de hostigamientos que la gobernadora atribuye a una falta de estrategia contundente desde Bogotá. Toro enfatizó que la administración departamental ha agotado sus recursos institucionales y que la situación requiere de una intervención integral del Ministerio de Defensa y la Presidencia.

El atentado: El estallido fue provocado por el lanzamiento de artefactos explosivos desde un vehículo en movimiento. Las autoridades investigan la participación de supuestos integrantes de disidencias que operan en el suroccidente del país.

La crítica al Gobierno: «El Gobierno Nacional tiene que estar aquí, con nosotros, poniendo la cara y dándoles seguridad a los vallecaucanos», sentenció Toro, señalando que la presencia militar actual es insuficiente para contener la ofensiva de los presuntos delincuentes .

Impacto regional: Cali se ha convertido en el epicentro de la presión violenta que busca desestabilizar el Valle del Cauca, afectando no solo la integridad física de los ciudadanos sino también la economía local y la confianza en las instituciones.

Medidas de urgencia y operativos en curso

Tras el consejo de seguridad extraordinario, se ordenó el despliegue de unidades de inteligencia para identificar a los presuntos autores materiales de este acto terrorista. La Gobernación ha ofrecido recompensas por información que permita la captura de los supuestos responsables, mientras que la Policía Metropolitana de Cali ha reforzado los anillos de seguridad en puntos críticos de la ciudad.

La mandataria insistió en que no se puede permitir que el suroccidente colombiano quede a merced de la presunta criminalidad organizada, haciendo un llamado a la unidad nacional para proteger la democracia y el orden público en la región.