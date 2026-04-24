El Centro de Encuentro para Víctimas de Kennedy abrió nuevo módulo para atención
Foto: Secretaría de Planeación
La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) abrió un nuevo módulo de atención en el Centro de Encuentro para Víctimas de Kennedy, sumándose a los puntos ya disponibles en Rafael Uribe, Chapinero y Bosa. Con esta ampliación, desde el pasado 6 de abril, son ya cuatro los centros donde las víctimas del conflicto armado pueden realizar sus trámites del Sisbén en la ciudad.
Importante: la atención en estos espacios es exclusiva para víctimas del conflicto armado. No es indispensable estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) — si llegaste desplazado a Bogotá o aún no estás en el registro, también puedes ser atendido.
¿Dónde y cuándo encontrar los Centros de Encuentro?
Cada centro opera en un día específico de la semana:
- Lunes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Kennedy, Carrera 87 # 5b-21.
- Martes e 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Chapinero, Calle 63 # 15-58.
- Miércoles de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Rafael Uribe, Calle 22 Sur # 14A-99, Barrio Gustavo Restrepo
- Jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Bosa, Calle 69A Sur # 92-47, Barrio Metrovivienda
¿Qué trámites puedes realizar?
- Solicitud de encuesta Sisbén
- Actualización de tu información
- Orientación sobre tu clasificación en el Sisbén
¿Qué documentos debes llevar?
Asegúrate de traer copias de todos los documentos. Sin ellas no es posible iniciar el trámite.
Si eres colombiano:
- Cédula original y copia del solicitante en punto.
- Copia de los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar.
- Menores de 0 a 6 años: copia del registro civil.
- Menores de 7 a 17 años: copia de la tarjeta de identidad y registro civil.
- Recibo de servicios públicos (luz o agua) con fecha no mayor a 3 meses (digital o copia).
- No se aceptan contraseñas de cédula o tarjeta de identidad por primera vez.
Si eres extranjero:
- Permiso de Protección Temporal (PPT) para población venezolana, salvoconducto vigente o cédula de extranjería.
- Menores de 0 a 6 años: copia de la partida de nacimiento.
- Menores de 7 a 17 años: copia del PPT y partida de nacimiento.
- Recibo de servicios públicos (luz o agua) con fecha no mayor a 3 meses.
- No se acepta el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV); el PPT debe presentarse impreso.
¿Necesitas más opciones de atención?
También puedes acudir a cualquier punto de la Red CADE en Bogotá, donde la Secretaría de Planeación está presente. Además, te invitamos a consultar el calendario de eventos en nuestro sitio web para conocer si habrá una feria o jornada de atención institucional cerca de tu barrio.
Para más información, comunícate a la línea 195 o consulta aquí: https://www.sdp.gov.co/servicios-ciudadania/canales-atencion