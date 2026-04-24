El Centro de Encuentro para Víctimas de Kennedy abrió nuevo módulo para atención

Foto: Secretaría de Planeación

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) abrió un nuevo módulo de atención en el Centro de Encuentro para Víctimas de Kennedy, sumándose a los puntos ya disponibles en Rafael Uribe, Chapinero y Bosa. Con esta ampliación, desde el pasado 6 de abril, son ya cuatro los centros donde las víctimas del conflicto armado pueden realizar sus trámites del Sisbén en la ciudad.

Importante: la atención en estos espacios es exclusiva para víctimas del conflicto armado. No es indispensable estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) — si llegaste desplazado a Bogotá o aún no estás en el registro, también puedes ser atendido.

¿Dónde y cuándo encontrar los Centros de Encuentro?

Cada centro opera en un día específico de la semana:

Lunes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Kennedy, Carrera 87 # 5b-21.

Martes e 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Chapinero, Calle 63 # 15-58.

Miércoles de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Rafael Uribe, Calle 22 Sur # 14A-99, Barrio Gustavo Restrepo

Jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m: Bosa, Calle 69A Sur # 92-47, Barrio Metrovi­vienda

¿Qué trámites puedes realizar?

Solicitud de encuesta Sisbén

Actualización de tu información

Orientación sobre tu clasificación en el Sisbén

¿Qué documentos debes llevar?

Asegúrate de traer copias de todos los documentos. Sin ellas no es posible iniciar el trámite.

Si eres colombiano:

Cédula original y copia del solicitante en punto.

Copia de los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar.

Menores de 0 a 6 años: copia del registro civil.

Menores de 7 a 17 años: copia de la tarjeta de identidad y registro civil.

Recibo de servicios públicos (luz o agua) con fecha no mayor a 3 meses (digital o copia).

No se aceptan contraseñas de cédula o tarjeta de identidad por primera vez.

Si eres extranjero:

Permiso de Protección Temporal (PPT) para población venezolana, salvoconducto vigente o cédula de extranjería.

Menores de 0 a 6 años: copia de la partida de nacimiento.

Menores de 7 a 17 años: copia del PPT y partida de nacimiento.

Recibo de servicios públicos (luz o agua) con fecha no mayor a 3 meses.

No se acepta el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV); el PPT debe presentarse impreso.

¿Necesitas más opciones de atención?

También puedes acudir a cualquier punto de la Red CADE en Bogotá, donde la Secretaría de Planeación está presente. Además, te invitamos a consultar el calendario de eventos en nuestro sitio web para conocer si habrá una feria o jornada de atención institucional cerca de tu barrio.

Para más información, comunícate a la línea 195 o consulta aquí: https://www.sdp.gov.co/servicios-ciudadania/canales-atencion