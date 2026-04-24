En Bogotá se identifican a infractores que arrojan residuos en las calles

Foto: UAESP

A través de varios videos conocidos recientemente, se evidencia a algunas personas depositando basura en vías, andenes y zonas comunes, ignorando las normas establecidas para la correcta disposición de desechos en Bogotá.

Según lo registrado, los casos ocurrieron en diferentes localidades de la ciudad y muestran patrones similares: ciudadanos que, sin consideración por el aseo y la limpieza de la ciudad, dejan bolsas de basura o desperdicios en lugares no autorizados.

Uno de los casos de disposición inadecuada de residuos fue identificado en la calle 78 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, donde una persona con una carreta abandona escombros provenientes de un establecimiento comercial.

El Grupo de Gestores del Orden de Bogotá identificó la infracción y activó las acciones de control correspondientes. Durante el procedimiento, se ubicó al infractor y se le exigió informar el origen de los residuos y la persona o establecimiento que lo contrató.

Las autoridades distritales han reiterado que este tipo de conductas tienen sanciones y multas para quienes incurran en prácticas que afecten el espacio público y el medio ambiente.

Otro caso identificado fue en la localidad de Ciudad Bolívar en donde se estaban disponiendo residuos fuera del horario, afectando el orden y la limpieza del sector. Como medida pedagógica, se realizaró la limpieza y recuperación del espacio.

En los videos, las y los funcionarios hacen énfasis en la importancia de respetar los horarios de recolección de basura y utilizar los puntos adecuados para su disposición.

En flagrancia fue encontrado otro infractor, un establecimiento que estaba disponiendo mal los residuos en el espacio público. Se hizo el llamado y se recogieron más de 20 bolsas para luego sacarlas en el horario correspondiente.