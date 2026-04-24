Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes abril 24, 2026 -Dólar TRM: $3,551.17 (vigente 25, 26 y 27 de abril) -Euro $ 4,166.40 -Bitcoin US$ 77.734.00 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,33 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,45 -Petróleo Brent US$ 95,38 -Oro-Compra Banco de la República $ 513.220,50 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEn Bogotá se identifican a infractores que arrojan residuos en las calles Entrada siguienteCortes de luz este sábado 25 de abril de 2026 en Bogotá, Funza y Cota También podría gustarte Nacional Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Colombia Ariel Cabrera miércoles noviembre 19, 2025 Judicial 14 años de cárcel para dueño de cáfe internet que abusaba de menor discapacitado Iván Briceño jueves mayo 24, 2012 Nacional Ingenieros de Colombia conocieron a fondo el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Iván Briceño martes abril 25, 2023 Nacional Reforma a las CAR depende de la consulta previa: Mininterior Iván Briceño martes febrero 28, 2012