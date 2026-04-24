Hasta este 24 de abril la ciudadanía puede escoger el nombre de tres estaciones del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) diseñó una estrategia que busca que la ciudadanía elija el nombre de 3 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La votación se extenderá hasta el 24 de abril, y los resultados se divulgarán en la primera semana de mayo de este año.

Participar es muy fácil. Solo hay que ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 316 023 1524 (https://bit.ly/3SIgUS9) o de la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotáhttps://bogota.gov.co/ y escoger uno de los dos nombres propuestos para cada estación.

Para votar, al ingresar a Chatico se pone en el buscador la palabra “Votación Metro” y el sistema lo llevará directamente al menú para elegir.

Se trata de las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24), para completar todos los nombres de las 16 que conforman la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), se pondrán a consideración de la ciudadanía los nombres de tres estaciones porque los nombres de 12 estaciones ya fueron “bautizados” de acuerdo con los hitos geográficos tradicionales donde están ubicadas, que en su mayoría están asociados a las estaciones del sistema TransMilenio.

La estación 7, corresponde a una estación de integración con TransMilenio, por lo que más adelante tendrá un procedimiento conjunto.