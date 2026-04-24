Nueva confrontación de Petro con la candidata presidencial Paloma Valencia ahora por decreto que ordena traslado a Colpensiones de los recursos de fondos privados

–El presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, nuevamente confrontaron a través de X, esta vez alrededor del Decreto que expidió el mandatario ordenando el traslado a Colpensiones los recursos de los fondos privados.

El hecho es que la aspirante uribista radicó una demanda contra el Decreto a través del cual «el Gobierno pretende apropiarse de $25 billones de los ahorradores que se trasladaron de régimen pensional y no han cumplido los requisitos para jubilarse».

Paloma Valencia afirmó que la Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse y subrayó que en ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones.

La candidata presidencial aseguró además que «esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones».

Por eso, subrayó, también solicité al Consejo de Estado que suspenda con urgencia este Decreto. El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones.

Al anuncio de la candidata de Centro Democrático, reaccionó el presidente Gustavo Petro.

El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más. Los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones si se trasladan libremente a Colpensiones, son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a pensiones. Colpensiones no entrega dinero al gobierno, no engañe a los colombianos , el gobierno entrega más de doce billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarle las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas y se pensionaron bajo el régimen de Colpensiones».

El jefe del Estado le dice a Paloma Valencia que lo que busca con la demanda, «es proteger a los banqueros y a los dueños de EPS», que dijo, son los dueños de las administradoras de los fondos privados de pensiones, citando como tal a Luis Carlos Sarmiento y los banqueros dueños de Bancolombia «Ellos son los que no quieren en sus fondos devolverle el ahorro a sus afiliados en sus fondos porque no quieren el régimen que no entrega pensión de los fondos privados, sino el de Colpensiones que si entrega pensión», afirma.

Además señala: «Ustedes quieren anular la libertad de la gente trabajadora de Colombia para agrandar las utilidades de los banqueros».

Paloma Valencia también le indicó al jefe del Estado que la reforma pensional de SU GOBIERNO estableció que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando los recursos de los ahorradores que se trasladen a Colpensiones mientras cumplen los requisitos para jubilarse».

Y el jefe contra replicó:

Señora Paloma, discúlpeme, ¿no se acuerda usted que demandó la reforma pensional que fue dos veces vuelta ley, pero que por su demanda su amigo, el magistrado Ibáñez, no permitió que entrara en vigencia porque demoró todo lo que pudo la ponencia y la Corte Constitucional no resuelve aún hoy, porque ahora teme si decisión en época electoral?

Pues lo que rige hoy son las normas de la ley 100 y no nuestra ley aún no vigente, y las normas que si son vigentes que son de su presidente Uribe no permiten que un trabajador este en dos regímenes pensionales diferentes».

Además, el mandatario le dice a Valencia que calumnia «cuando dice que es para que el gobierno se robe dinero de los trabajadores cotizantes. No señora usa populismo barato sobre bases falsas».

El presidente enfatiza: «El gobierno nacional le entrega a Colpensiones 12 billones de pesos anuales para ayudar a pagar las pensiones vigentes, deje de engañar al pueblo, el gobierno no recibe recursos de Colpensiones sino que le entrega muchísimo dinero en subsidio pensional».

Subraya que si los administradores de los fondos pensionales, que son dos banqueros, no entregan esos recursos a Colpensiones, entonces son ellos los que se están robando la rentabilidad de esos recursos y están estafando a la nación que es el pueblo colombiano.

Además indica que si los trabajadores cotizantes en sus cuentas personales en los fondos privados de pensiones, deciden libremente pasarse a Colpensiones, entonces los administradores privados de pensiones deben entregarle los ahorros del trabajador al fondo donde se pasó o sino también se roba su rentabilidad.

Igualmente precisa que «el dinero de los cotizantes no es del fondo privado, por ley, es del trabajador, y 125.000 trabajadores cotizantes en los fondos, decidieron libremente pasarse a Colpensiones y los felicito, porque pensaron muy bien, y 25.000 ya están pensionados y trabajaron toda su vida y ahorraron fue para pensionarse ¿por qué quieren estafarlos dos multimillonarios banqueros y no devolverles sus ahorros?»

El primer mandatario pide a la candidata: «Dejé usted de ayudar a estafadores que roban la rentabilidad de los ahorros de la gente trabajadora y deje de usar la justicia para cometer este robo billonario a la gente que trabaja».

Puntualiza que «si no le gusta esto, entonces retire usted su demanda a la ley de reforma laboral y permita que sea vigente la ley de reforma pensional y otra cosa pasa porque ya había solucionado este problema y es que libera al estado de pagar 12.billones de pesos en subsidios pensionales a los pensionados del sector empresarial privado porque se pagan de otra manera».

Y concluye: «No creo que una corte judicial en Colombia permita la expropiación del ahorro de los trabajadores que Paloma pregona»