No se pierda la Mega Feria de Empleo 2026 este 24 de abril en Santa Fe 

La Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, invita a la ciudadanía a participar en la segunda Mega Feria de Empleo 2026, un espacio que desea conectar a quienes están en búsqueda de trabajo con empresas de diversos sectores de la economía.

Empleo

Beneficios:

Durante el evento participarán más de 100 empresas de distintos sectores económicos, que pondrán a disposición cerca de 4.900 vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Esta oferta representa una oportunidad real para personas con diferentes perfiles entre: niveles de formación, personas mayores de 50 años y personas de discapacidad.

Este tipo de espacios hacen parte de la estrategia de la Alcaldía Local de Santa Fe para promover el empleo, facilitar el acceso a oportunidades laborales y dinamizar la economía, acercando la oferta empresarial a la ciudadanía.

La invitación es a participar en esta jornada gratuita, que se ha consolidado como un puente efectivo entre el talento humano y el mercado laboral.