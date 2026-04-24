Regálame una Noche, tributo sinfónico a la salsa romántica en el Teatro Gaitán este 24 de abril

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes te invita al concierto ‘Regálame una Noche, tributo sinfónico a la salsa romántica’ que reúne a la Filarmónica Metropolitana – La Metro junto a Clan del Solar en una producción de gran formato, que se realizará el 24 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a las 8:00 p. m.Entrada con costo.

Agéndate y disfruta de este concierto que te presentará nuevas versiones de clásicos que han acompañado distintas épocas y siguen siendo parte esencial de la memoria musical latina. Las canciones conservarán su esencia melódica mientras se integrarán matices instrumentales que amplían su carácter y profundidad.

Imagen: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El Clan del Solar estará como artista invitado en esta producción. Reconocidos en el circuito de la salsa romántica, se unirán a La Metro para construir una propuesta de encuentro entre dos mundos que comparten el mismo corazón musical.

La dirección musical estará a cargo del maestro Alejandro Vásquez Mejía, con arreglos de Álex Zuluaga, en un trabajo conjunto entre músicos, artista invitado y equipo creativo para construir una propuesta fiel al espíritu del género.