Petro convoca jornada de protestas en todas las plazas de los municipios del país en defensa de la Constituyente, las reformas pensional y de salud y del régimen político para combatir la corrupción

–(Imagen símbolo de la jornada). El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización de protesta para este primero de mayo, Día del Trabajo, en todo el territorio nacional en contra del alza de la tasa de interés, y en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente, las reformas pensional y de salud, lo mismo que al régimen político para combatir la corrupción y la impunidad.

«Este 1 de Mayo nos vemos en la calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia», escribió en su cuenta en X el jefe del Estado enumerando así los motivos de la jornada:

1. Contra el alza de la tasa de interés.

2. Para proclamar el poder ciudadano constituyente y recoger las firmas para entregar al Congreso el 20 de Julio convocando una Asamblea Nacional Constituyente que no cambiará la Constitución de 1991, sino le agregará y aclarará los textos que han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado Social de Derecho en Colombia;

a) La reforma a la salud, que quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma, potencie el sistema preventivo de salud, fortalezca la red pública hospitalaria y financie el agua potable y la nutrición de todas y todos los colombianos como prioridad.

b) apruebe la reforma pensional y garantice el derecho a la pensión a toda las personas que trabajen y cumplan con los tiempos

c) garantice el salario vital y móvil y reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional.

d) reforma a la justicia para acabar la impunidad, se mantiene la Corte Constitucional actual y su mecanismo de elección

e) reforma a los servicios públicos para acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo. Se instituye el derecho al agua.

f) Reforma del régimen político para acabar la corrupción y el clientelismo y construir un verdadero árbitro electoral y una registraduría con transparencia electoral.

g) El delito de corrupción será el delito más castigado en Colombia, y se pagará en las cárceles del país.

h) se reformará las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República que coordine la politica anti inflacionaria en coherencia con el crecimiento económico y el empleo en el país.

e) se establece el derecho a laeducación preescolar y su financiación inmediata la prioridad presupuestal en el gasto social debe ser la niñez

f) se establece el derecho a la educación superior en Colombia.

g) Se establece el derecho campesino a la tierra.

Y concluyó con esta proclama: «A la Asamblea Nacional Constituyente. Marchemos por el poder constituyente de la ciudadanía este primero de Mayo».