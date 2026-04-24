Segunda gran jornada de vacunación simultánea en todos los municipios del país

–El ministerio de Salud anunció el inicio de la segunda jornada nacional de vacunación, que se realizará entre este 25 de abril y el 2 de mayo.

Esta iniciativa se integra a la 24ª Semana de Vacunación de las Américas y busca hacer frente a la circulación de enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla y la tosferina, además de prevenir el incremento de patologías respiratorias en el país.

La estrategia nacional tiene como objetivo proteger a más de 140.000 personas mediante actividades simultáneas en todos los municipios del territorio nacional. El evento principal tendrá lugar el 25 de abril en el parque principal de Soacha, Cundinamarca, contando con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades locales, para garantizar una cobertura efectiva en las poblaciones más vulnerables.

Como novedad en esta movilización, MinSalud ha programado una «Vacunatón Nocturna» para el próximo 30 de abril. Entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., los ciudadanos podrán acceder a los biológicos en horarios extendidos, una medida diseñada para facilitar la asistencia de quienes tienen dificultades laborales o académicas durante el día, acompañada de actividades culturales para la comunidad.

«La vacunación se mantiene como medida clave para proteger a la población. El ministerio de Salud intensificará las acciones para prevenir brotes, salvar vidas y evitar retrocesos en salud pública», señala el comunicado.

El esquema disponible prioriza a menores de seis años, adultos mayores, gestantes y talento humano en salud. Asimismo, se destaca el enfoque en la dosis única de la vacuna contra el VPH para niños y adolescentes de entre 9 y 17 años, así como la protección contra la influenza estacional 2026 y el refuerzo contra la fiebre amarilla para viajeros y zonas de riesgo.

#Atención | Este es el reporte con corte 23 de abril de casos de fiebre amarilla en #Colombia. Entre 2024 y lo que va de 2026, se han registrado 186 casos, de los cuales 82 han fallecido, en los siguientes departamentos: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta,… pic.twitter.com/fXjBvOQso4 — MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) April 24, 2026

Para cumplir con esta meta el país dispone de más de 3.000 puntos de vacunación, donde el servicio es gratuito y sin barreras de afiliación o nacionalidad. Además de los centros fijos, equipos extramurales recorrerán los territorios más apartados para asegurar que cada colombiano, sin importar su ubicación, tenga acceso oportuno a las 24 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades.

El país fortalece la vacunación a lo largo del curso de vida, con un enfoque orientado a proteger a diferentes grupos poblacionales. El Programa Ampliado de Inmunizaciones dispone de 24 vacunas y 4 inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades, consolidándose como una de las principales estrategias de salud pública para prevenir

enfermedades y reducir complicaciones.

En esta jornada se prioriza la actualización de esquemas en niños menores de seis años, incluida la vacuna triple viral y la influenza 2026, así como la vacunación contra VPH en niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años en dosis única.

También se contempla la protección de gestantes con vacunas contra influenza, difteria, tétanos, tosferina, virus

sincitial respiratorio y COVID-19 según semanas de gestación, además de la inmunización de adultos mayores, talento humano en salud y personas con comorbilidades. De igual forma, se refuerza la vacunación contra fiebre amarilla en población en riesgo y la protección de viajeros internacionales frente al sarampión.

Las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país, sin barreras por afiliación, nacionalidad o estatus migratorio. Adicionalmente, equipos extramurales recorren los territorios para acercar el servicio a las comunidades y facilitar el acceso oportuno a la vacunación. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas.