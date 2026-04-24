Nuevo interventor de Nueva EPS descarta liquidación y anuncia plan de choque para mejorar la atención a usuarios

–El médico Jorge Iván Ospina, recientemente nombrado por el presidente Gustavo Petro como interventor de Nueva EPS, aseguró que no está en marcha un proceso de liquidación de la entidad y anunció un plan de choque para mejorar la atención a los usuarios en los próximos meses.

Ospina explicó que una de las principales tareas que le encomendó el presidente es mejorar la atención a los pacientes.

“Lo que me ha pedido el presidente es dignificar a los pacientes. No hay momento más doloroso que tener a un ser querido enfermo sin recibir atención oportuna y de calidad. No es posible que se deje de proveer los medicamentos, que se demoren las interconsultas con especialistas o que se nieguen servicios”, afirmó Ospina en declaraciones a La Agenda, el sistema informativo de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.

El plan de choque se enfocará en resolver problemas urgentes como los represamientos en la atención. Para ello, se están identificando los puntos críticos del sistema.

Entre ellos, mencionó la falta de medicamentos, que ha llevado a muchos usuarios a comprarlos con recursos propios, afectando su economía familiar.

Otro de los frentes será la demora en las consultas con especialistas. “Cuando se posterga un tratamiento se pone en riesgo la vida. Por eso este plan apunta a reducir al máximo las fallas y demoras en la atención”, señaló.

El interventor también indicó que se está avanzando en el traslado de recursos a hospitales y municipios pequeños bajo esquemas de pago capitado, con el fin de garantizar la entrega de medicamentos y mejorar la atención en estos territorios.

Sobre la situación financiera de la entidad, sostuvo que las deudas responden a un modelo ineficiente. “Hay una lógica en la que parecería más rentable tener enfermos, porque eso genera más facturación.

Es necesario repensar el sistema hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos saludables”, explicó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de reorientar los recursos del sistema de salud hacia la prevención. “El modelo debe enfocarse en evitar la enfermedad y no solo en atender a los enfermos. Ese es el centro del debate”, concluyó.

Ospina afirmó que “el modelo de salud necesita una transformación frente a la crisis perenne, permanente, que no ha sido creada durante este periodo gubernamental”.

Recordó que en gobiernos anteriores han sido liquidadas al menos 100 EPS, lo que, a su juicio, evidencia que la crisis viene de tiempo atrás.

Nueva EPS, la más grande del país, cuenta con cerca de 11 millones de afiliados y un presupuesto de 25 billones de pesos para 2026.