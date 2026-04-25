Asiste gratis al recorrido pedagógico en el Humedal De Techo en Bogotá este sábado 25 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

En conmemoración del Día de la Tierra, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Aguas de Bogotá y ‘Somos Ninfas’ invitan a los bogotanos, bogotanas y visitantes a explorar el mundo de los insectos en una experiencia pensada especialmente para niños y niñas con un recorrido pedagógico o caminata ecológica por el Humedal De Techo en Bogotá este sábado 25 de abril de 2026. ¡Asiste gratis con inscripción previa!

Participa de este evento Humedal de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy y conoce la diversidad y el papel fundamental de los insectos en nuestros humedales.

Para asistir, realiza la inscripción ingresando al enlace ?: https://acortar.link/aMYWPi

Conoce más de este evento en el siguiente post de Aguas de Bogotá:

Detalles del recorrido pedagógico o caminata ecológica por el Humedal De Techo en Bogotá