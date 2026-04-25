Bogotá, Cota y Funza tendrán cortes de luz este 25 de abril del 2026
Foto: Enel Colombia
Este sábado 25 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cota y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este 25 de abril
Localidad de Puente Aranda
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Industrial Centenario.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 147 a calle 149 entre carrera 100 a carrera 103 – Barrio El Pino.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 99 a carrera 102 entre calle 146 a calle 149 – Barrio Las Flores.
Localidad de Usme
Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Danubio.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 5 Este entre calle 54 Sur a calle 58 Sur – Barrio La Fiscala Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 25 de abril
Municipio de Cota, en Cundinamarca
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Vuelta Grande.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Florida.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.