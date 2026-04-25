Bogotá, Cota y Funza tendrán cortes de luz este 25 de abril del 2026

Foto: Enel Colombia

Este sábado 25 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cota y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este 25 de abril

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Industrial Centenario.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 147 a calle 149 entre carrera 100 a carrera 103 – Barrio El Pino.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 99 a carrera 102 entre calle 146 a calle 149 – Barrio Las Flores.

Localidad de Usme

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Danubio.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 5 Este entre calle 54 Sur a calle 58 Sur – Barrio La Fiscala Norte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 25 de abril

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Vuelta Grande.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Florida.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: