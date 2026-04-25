Este sábado 25 de abril, 18 animales de compañía esperan encontrar un hogar en jornada de adopción en el parque Mundo Aventura
Foto: IDPYBA.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará una nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado 25 de abril de 2026, en el parque Mundo Aventura, en la localidad de Kennedy, de 10:00 a. m. a 5:00 p.m. Los primeros adoptantes recibirán un minikit como bienvenida a esta nueva etapa.
Durante la jornada, las personas participantes podrán conocer las historias de 18 animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.
Bajo el lema ‘Adoptar es amar sin condiciones’, esta iniciativa busca reubicar a perros y gatos con nuevas familias que decidan abrirles las puertas de su hogar. Los asistentes podrán compartir con ellos, recibir orientación sobre adopción responsable y disfrutar de espacios como la pista de ‘agility’.
Estas jornadas crean oportunidades para consolidar a Bogotá como un espacio animalista, donde el respeto y amor son características de una ciudad interespecie.
Consulta más información en la siguiente publicación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en la red social Instagram:
Requisitos para adoptar un animal de compañía
- Ser consciente de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación.
- Para adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla.
- En el caso de perros de manejo especial, se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.
- Para adoptar un gato, es necesario llevar guacal o morral especial para su transporte.
- Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.
- Tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.
Bogotá cree en las segundas oportunidades, en las historias que se transforman con amor y en las huellas que dejan para siempre quienes llegan a cambiar nuestras vidas. Recuerda: la cita es este sábado 25 de abril de 2026, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. en el parque Mundo Aventura, ubicado en la carrera 71D #1-14, localidad de Kennedy.