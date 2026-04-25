    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 25 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto panorámica de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 25 de abril de 2026.¡Entérate y programa tu día!   

    Según el reporte del IDIGER se espera este sábado 25 de abril en Bogotá:

    • En la madrugada, se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descarta, la probabilidad de lloviznas en el sur de la ciudad.
    • La temperatura mínima estimada será de 11 °C.
    • Para la mañana, se estiman lluvias esporádicas, especialmente en los sectores del sur y oriente.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    Consulta aquí toda la información sobre  el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/

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