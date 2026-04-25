Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 25 de abril

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 25 de abril de 2026.¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER se espera este sábado 25 de abril en Bogotá:

En la madrugada, se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descarta, la probabilidad de lloviznas en el sur de la ciudad.

La temperatura mínima estimada será de 11 °C.

Para la mañana, se estiman lluvias esporádicas, especialmente en los sectores del sur y oriente.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/