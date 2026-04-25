EE.UU: Momentos de pánico tras disparos en evento con Trump en Washington; el mandatario tuvo que ser evacuado

–(Captura de pantalla). Momentos de pánico y tensión marcaron la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras producirse disparos en la zona del hotel Washington Hilton. El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue evacuado rápidamente del escenario en plena Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba este sábado en Washington Hilton.

Chaotic footage of President Trump being evacuated pic.twitter.com/KzageVO0h0 — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Agentes del Servicio Secreto interrumpieron el acto gritando: «¡Al suelo!», y evacuaron rápidamente al presidente Donald Trump del escenario. Los asistentes fueron evacuados de forma progresiva, incluyendo a altos funcionarios, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Un grupo de militares armados fueron desplegados en la sala.

??MOMENTOS DE PÁNICO vivieron los invitados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. "¡AL SUELO!" se escucha decir. QUÉ PASÓ ? https://t.co/jCM0gfJDLm pic.twitter.com/gu5W1yn0Wi — RT en Español (@ActualidadRT) April 26, 2026

Durante la transmisión en directo del acto, se ve cómo los invitados salían también rápidamente del lugar.

?Sacan a Trump a toda prisa del escenario durante la cena de los corresponsaleshttps://t.co/jCM0gfJDLm pic.twitter.com/nhCzEqRIap — RT en Español (@ActualidadRT) April 26, 2026

Posteriormente, una representante de los organizadores señaló que las fuerzas del orden pidieron evacuar el lugar «de acuerdo con el protocolo». «Quería enfatizar que nadie resultó herido», señaló, agregando que «él y la primera dama, el Gabinete, todos están a salvo». También afirmó que Trump ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca «en 30 minutos».

Asimismo, vinculó lo ocurrido con el rol de la prensa y la Primera Enmienda. «El periodismo es un servicio público, porque cuando hay una emergencia corremos hacia la crisis, no nos alejamos de ella», afirmó. «En una noche en la que pensamos en las libertades de la Primera Enmienda, también debemos pensar en lo frágiles que son», añadió.

CNN airs footage of the President being rushed off stage at the WHCD. pic.twitter.com/w5OyQVIAd3 — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Barak Ravid, periodista de Axios, reportó en su cuenta de X que Trump fue retirado repentinamente del evento «por su equipo de seguridad». Además, señaló que la evacuación se produjo «tras escucharse varios estruendos fuertes» en la sala.

El periodista de CNN Jake Tapper dijo al canal que una persona con una credencial del Servicio Secreto le dijo que había un tirador que intentó entrar en el edificio, aunque no entró en la sala, y que había sido detenido.

Además, describió escenas de pánico en el momento del incidente, con personas ocultándose «debajo de las mesas» y visiblemente preocupadas. También añadió que en la zona no tenía señal para enviar material, pero que contaba con videos. «No tengo idea de qué pasó», dijo, insistiendo en que lo único que sabía era que «el tirador fue detenido».

A su vez, la periodista de CNN Kaitlan Collins señáló al canal que hubo reportes de disparos fuera de la cena y que se ha confirmado que hay un tirador «muerto». Collins afirmó que al principio no sabían qué ocurría, pero que luego escucharon de los agentes de seguridad que se habían oído disparos. Según la periodista, les dijeron que «todos están bien» y que el tirador aún no había sido identificado. También señaló que el episodio no fue una falsa alarma y lo vinculó con la evacuación del escenario y la retirada apresurada de las autoridades. (Información RT).