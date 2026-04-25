Petro tacha de «terroristas y fascistas» a responsables de recientes atentados en el país

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este sábado 25 de abril desde Bogotá la reciente ola de ataques violentos que ha sacudido diversos puntos del territorio nacional, calificando a los autores materiales e intelectuales como «terroristas, fascistas y narcotraficantes». El mandatario vinculó estas acciones criminales a una estrategia de desestabilización orquestada por grupos armados ilegales que buscan presionar al Gobierno Nacional en medio de las complejas negociaciones de paz y el fortalecimiento de las operaciones militares en enclaves estratégicos del narcotráfico.

Reacción gubernamental y medidas de seguridad

Durante su declaración, el jefe de Estado enfatizó que estas estructuras criminales no poseen una ideología política legítima, sino que actúan movidas por el control de las economías ilícitas. Petro aseguró que la Fuerza Pública tiene instrucciones precisas de intensificar la ofensiva en las zonas más afectadas para proteger a la población civil, que sigue siendo la principal víctima de estos artefactos explosivos y hostigamientos.

El pronunciamiento surge tras una serie de eventos que han puesto en alerta máxima a las autoridades locales y departamentales. El Gobierno ha sido enfático en que no cederá ante el chantaje de la violencia, reafirmando que cualquier diálogo de paz debe pasar obligatoriamente por el cese de las hostilidades contra la sociedad civil.

Contexto de orden público

Las autoridades se encuentran actualmente tras la pista de los presuntos responsables de estos hechos. Se investiga la posible participación de disidencias y otros grupos al margen de la ley que operan en las regiones periféricas. Por ahora, se han reforzado los anillos de seguridad en las principales infraestructuras del país para prevenir nuevos incidentes que lamentar.