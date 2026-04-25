Trump se pronuncia tras grave incidente en Cena del Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca: «»Menuda noche la que hemos vivido en Washington»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado este sábado en su plataforma Truth Social el incidente ocurrido minutos antes, cuando fue evacuado del escenario durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Washington Hilton.

El mandatario estadounidense elogió la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden tras el incidente de seguridad y afirmó que el tirador fue detenido.

«Menuda noche la que hemos vivido en Washington D. C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido», escribió.

Asimismo, Trump señaló que se ha pronunció a favor de que «el espectáculo continúe», si bien aclaró que se guiará «por completo» por las fuerzas del orden. «Ellos tomarán una decisión en breve», señaló. «Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente de lo planeado y, sencillamente, tendremos que hacerlo de nuevo», concluyó el presidente.

Posteriormente, Donald Trump escribió en Truth Social que las fuerzas del orden solicitaron que abandonaran el lugar «en conformidad con el protocolo» y que lo hicieran «de inmediato». También anunció que dará una rueda de prensa «en 30 minutos» desde la sala de conferencias de la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que la primera dama, el vicepresidente, y todos los miembros del Gabinete, «están en perfectas condiciones». «Estaremos hablando con ustedes en media hora», escribió, precisando que conversó con los responsables del evento y que será reprogramado «dentro de 30 días».

Previamente, el Servicio Secreto de Estados Unidos comunicó que ha detenido a un hombre armado en el edificio que acoge la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. (Información RT).