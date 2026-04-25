Estación temporal Flores de TransMilenio, en la avenida Caracas, inicia su operación a partir de este 25 de abril

Foto: TransMilenio.

A partir del sábado 25 de abril de 2026, TransMilenio pondrá en funcionamiento la estación temporal Flores, ubicada sobre la avenida Caracas entre calles 64 y 67, Su apertura se da tras el cierre de la estación actual, con el fin de dar paso a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La nueva estación contará con dos vagones y 14 servicios troncales, que permitirán la conexión de los usuarios con los diferentes portales del sistema, garantizando una alternativa eficiente y segura de transporte en este importante corredor de la ciudad.

“Con la habilitación de la estación temporal Flores seguimos asegurando la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras del Metro, una de las infraestructuras más relevantes para el futuro de Bogotá”, afirmó Jaime Enrique Monroy, Subgerente de Operaciones de TransMilenio.

La estación temporal Flores es la séptima estación habilitada como alternativa de movilidad durante la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Su operación permitirá mantener la conectividad en la Caracas Centro, uno de los corredores más demandados de la capital.

Conexiones disponibles

La estación tendrá conexión directa con las troncales Norte en la autopista Norte, avenida Las Américas, avenida Caracas tramo sur, Eje Ambiental, avenida Suba, avenida calle 80, avenida NQS tramo sur y avenida Caracas tramo entro, a través de las siguientes rutas:

6.

8.

B13.

A52.

F19.

F61.

H20.

A61.

D20.

C19.

G52.

H13.

Recomendaciones para los usuarios

Planear los viajes con anticipación, utilizando la TransMiApp y revisa las mejores alternativas de conexión.

Usar las opciones de recarga digital de tullave para ahorrar tiempo y evitar filas en puntos físicos.

Recordar que las recargas digitales pueden activarse:

Desde celulares con tecnología NFC mediante la app Maas.

En dispositivos de portales y estaciones.

En validadores de buses zonales.

Para más información sobre los cambios operacionales y alternativas de viaje durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, los usuarios pueden visitar: https://tramites.transmilenio.gov.co/cierre-estaciones-troncal-caracas.

Le recomendamos a nuestra comunidad usuaria el uso de la TransMiApp, donde se pueden consultar rutas, realizar recargas virtuales y recibir información en tiempo real sobre novedades en la operación del Sistema.