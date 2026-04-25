    • Bogotá

    Por obras de malla vial: hay novedades operativas en las estaciones de TransMilenio Quiroga y Olaya, al sur de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    Por obras de intervención en la malla vial en la avenida Caracas entre la calle 27 sur y calle 34 sur, TransMilenio informó que del jueves 23 al sábado 25 de abril de 2026, hay novedades operativas y la cancelación de paradas de rutas en las estaciones Quiroga y Olaya. ¡Revisa los detalles y planifica tus recorridos!

    Las obras se ejecutan en carriles exclusivos de TransMilenio, lo que deja de manera provisional, fuera de servicio algunos vagones de las Quiroga y Olaya en la avenida Caracas en límites entre las localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

    Hasta el sábado 25 de abril, estos son los ajustes operativos:

    Estación Quiroga

    • Los servicios no paran en el vagón 2 y serán reubicados en el vagón 1, en sentido a norte a sur. Los buses tiene paso por el
    • En sentido norte a sur, la estación opera con normalidad.

    Estación Olaya

    • Los servicios no paran en el vagón 2 y serán reubicados en el vagón 1. La flota tiene paso por el carril izquierdo.
    • En sentido norte – sur, la estación opera con normalidad.

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