Viva el Festival Góspel 2026 en La Candelaria este sábado con música y arte gratis

Foto: Alcaldía Local de La Candelaria

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la cultura se vive con música, arte y espacios que fortalecen la convivencia en comunidad. La Alcaldía Local de La Candelaria invita a la ciudadanía a participar en el Festival Góspel de La Candelaria 2026, un evento que reúne la música, el arte y la fe como herramientas de encuentro, expresión y fortalecimiento comunitario.

La jornada se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Plazoleta de los Talentos (Cra 5 # 12C – 40), con entrada libre para toda la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de seis artistas en escena, con la participación especial del grupo BRESKA, además de talentos como Alexa Pico, Sofía Alejandra Rodríguez, Ilussion, Agrupación Outside, Grupo de Alabanza IPUC y la Agrupación Taitachaski.

“Este Festival Góspel es una oportunidad para destacar el talento artístico, promover la cultura y generar espacios de encuentro para la comunidad. Queremos que las familias y la ciudadanía disfruten de una programación que fortalece la convivencia y el uso positivo del espacio público”, afirmó la alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía Local de La Candelaria continúa impulsando escenarios culturales incluyentes y accesibles, que promueven la participación ciudadana y el disfrute del espacio público.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que haga parte de este encuentro y viva una experiencia cultural en comunidad.