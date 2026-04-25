Se hace viral un comentario ‘profético’ de la vocera de la Casa Blanca: «Habrá disparos»

–La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró justo antes de la Cena con Corresponsales en Washington que habrá «algunos disparos» y llamó a la gente a seguir el evento, en el que participaba el presidente Donald Trump. Esto pasó justo antes de que un atacante irrumpiera en el lugar de la celebración.

«Esta noche habrá algunos disparos en la sala. Así que todo el mundo debería sintonizar. Va a estar realmente genial. Tengo ganas de escucharlo», dijo Leavitt.

«Está listo para la acción, se lo aseguro. El discurso de esta noche será al más puro estilo de Donald J. Trump. Será divertido, será entretenido, añadió la vocera refiriéndose a un discurso que estaría caracterizado por el estilo ruidoso y apasionado del mandatario.

Al ser preguntada si ella había escrito la mayor parte del texto, Leavitt rechazó atribuirse el mérito y afirmó que el propio Donald Trump lo redactó. «No puedo atribuirme el mérito. Al más puro estilo Donald Trump, pone la pluma sobre el papel él mismo. Así que es mucho trabajo suyo», señaló.

? JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired” LET’S FREAKING GO ? pic.twitter.com/GMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026

TRADUCCIÓN:

AHORA MISMO: Karoline Leavitt llama a todos a ver esta noche porque Donald Trump traerá el fuego y habrá “disparos”

¡VAMOS CON TODO.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump, otros funcionarios de su Administración y miembros del Congreso fueron evacuados esta noche de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo en el hotel Washington Hilton, según el reporte.

El Servicio Secreto informó que el mandatario y todas las personas «bajo protección» están a salvo. Una persona quedó detenida en relación con el incidente y será presentada ante un tribunal por dos cargos, dijo Jeanine Pirro, fiscal federal para Washington, D. C. Según NBC News, el detenido ha sido identificado de forma preliminar como un hombre de unos 30 años procedente de California. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades en Washington.

La Policía indicó que el sospechoso fue interceptado en un control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel y que llevaba múltiples armas. Según las autoridades, el hombre intercambió disparos con agentes del orden y luego fue reducido. El organismo señaló que se cree que actuó solo.

De acuerdo con el reporte, el sospechoso no fue herido por disparos, pero fue trasladado a un hospital local. Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y se encuentra «de buen ánimo» hospitalizado, se detalló. (Con información de RT).