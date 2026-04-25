Qué se sabe del autor de disparos en un evento con Trump?

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video que muestra al presunto autor de los disparos en el hotel Washington Hilton, durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. En el video, se ve al hombre correr a toda velocidad y saltar una barrera de seguridad, mientras los agentes del Servicio Secreto corren hacia él.

????TRUMP PUBLICA VIDEO DEL MOMENTO EXACTO de la persecución del hombre armado llevada a cabo por el Servicio Secreto durante la Cena de los Corresponsales de la Casa Blancahttps://t.co/h6ZbkYNlyS pic.twitter.com/Ik4fjf5Xz5 — RT Última Hora (@RTultimahora) April 26, 2026

El hombre que presuntamente disparó este sábado un arma de fuego en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde participaba el presidente Donald Trump, se llama Cole Thomas Allen y tiene 31 años, reportan medios estadounidenses. Apuntan también que el sospechoso se dedica a la enseñanza en colegio y, en diciembre de 2024, incluso se le otorgó el título de maestro del mes de educación C2 en la ciudad de Torrance, California.

Según el periódico New York Post, que cita a la voluntaria del evento Helen Mabus, el presunto atacante parecía portar un arma larga en una zona poco vigilada cerca de la entrada al hotel Hilton Washington, a nivel de la terraza, antes de abrir fuego y correr hacia el salón de baile. Afirmó que no había vigilancia allí, en una habitación improvisada cerca de la entrada, donde se guardaban carritos de bar.

«Estaba en esa habitación […], la sacó de una bolsa o algo así», dijo la mujer, detallando que el arma era larga y no parecía una pistola común. «La armó y […] corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile», agregó.

El sospechoso que irrumpió durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, informó el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

De acuerdo con el funcionario, las fuerzas de seguridad intercambiaron disparos con el tirador. Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado en su chaleco y trasladado a un hospital local para recibir atención médica.

«Estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. Cuando corrió hacia ese control de seguridad, miembros del Servicio Secreto lo interceptaron», afirmó Carroll.

El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue trasladado a un hospital para ser evaluado. La Policía indicó que se cree que se hospedaba en el hotel, donde se aseguró una habitación vinculada al caso, y que habría actuado solo.

Según NBC News, el detenido ha sido identificado de forma preliminar como un hombre de unos 30 años procedente de California. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades en Washington.

La fiscal federal para Washington D. C., Jeanine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y otro por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, y será presentado ante un tribunal el lunes.

«Está claro, según lo que sabemos hasta ahora, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible. Habrá muchos más cargos a medida que avance esta situación muy dinámica», afirmó Pirro.

Cole Thomas Allen sería partidario del Partido Demócrata e hizo una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como su Servicio Secreto confirmaron que el tirador ha sido detenido y se encuentra bajo custodia. El sospechoso fue desnudado e inmovilizado en el suelo, según muestran fotografías tomadas en el recinto. (Con información de RT).