Ante nuevo caso de sarampión, Bogotá intensifica vigilancia y refuerza vacunación

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La ciudad confirmó su cuarto caso importado, identificado mediante pruebas RT-PCR por el Laboratorio de Salud Pública Distrital, consolidando su capacidad de detección temprana y respuesta inmediata.

La identificación del caso permitió activar, de forma ágil, el cerco en la ciudad, con la implementación de investigación epidemiológica de campo, identificación y seguimiento de contactos, aplicación de vacunas a contactos y poblaciones en riesgo (bloqueo vacunal) y la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud.

En Bogotá, con corte al 11 de abril de 2026, se han notificado 286 casos sospechosos, lo que corresponde a una tasa de notificación de 3,6 por 100.000 habitantes, cumpliendo con la meta nacional establecida en el plan de eliminación del sarampión y la rubéola.

A la fecha, se han confirmado cuatro (4) casos importados de sarampión en la ciudad, de los cuales tres (3) son procedentes de México y uno (1) de Estados Unidos. No se han confirmado casos autóctonos en el Distrito Capital.

Este comportamiento epidemiológico refleja la efectividad de las medidas adoptadas por la ciudad, en el marco del liderazgo de Bogotá en la implementación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta, con énfasis en la vigilancia intensificada, el monitoreo en puntos de entrada internacionales y la aplicación y ampliación de la vacunación como eje central de la estrategia.

El caso confirmado se encuentra en manejo domiciliario, bajo seguimiento por parte de los equipos de salud, sin complicaciones clínicas, mientras se mantienen activas todas las acciones de control para prevenir nuevos contagios.

La Secretaría Distrital de Salud recuerda que la vacunación contra el sarampión incluye dos dosis de la triple viral (SRP), la primera al año y un refuerzo a los 18 meses, por lo que es fundamental que los niños y niñas menores de 10 años tengan su esquema completo.

También se dispone de la vacuna bivalente (SR), priorizada para viajeros internacionales y para acciones de bloqueo vacunal.

Actualmente, se cuenta con 97.600 dosis disponibles de vacuna SRP, lo que garantiza la continuidad del esquema permanente, y con 10.000 dosis de vacuna SR destinadas a viajeros y a la implementación de bloqueos vacunales ante casos sospechosos o confirmados.

Se hace un llamado a padres, madres y cuidadores a verificar y completar la vacunación y acudir a los más de 200 puntos habilitados en la ciudad, donde se garantiza la aplicación gratuita de las dosis.

Adicionalmente, se ha ampliado la oferta para viajeros en seis puntos estratégicos: las terminales de transporte de Salitre y del Sur, el Aeropuerto Internacional El Dorado y las Unidades de Servicios de Salud Lorencita Villegas, Verbenal y Samper Mendoza.

Bogotá reafirma su liderazgo en la gestión del riesgo en salud pública y continuará implementando de manera sostenida las acciones necesarias para proteger la salud de su población.