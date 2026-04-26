Por obras del Metro de Bogotá, la estación Flores de TransMilenio cambia de ubicación

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Las obras no se detienen, y a partir de este sábado 25 de abril la estación Flores de TransMilenio será reubicada en la av. Caracas entre calles 64 y 67, habilitando el acceso por el costado sur de la calle 64 y por el costado norte de la calle 67.

Esta estación temporal, al igual que las demás que han sido habilitadas a lo largo del corredor de la Caracas, contará con zonas de ingreso a los buses, torniquetes, taquillas, accesos para personas con movilidad reducida y señalización completa para los usuarios.

A diferencia de las estaciones definitivas, las personas podrán encontrar en las temporales algunas columnas del viaducto, lo cual no representa ningún riesgo ya que se trata de estructuras completamente seguras.

Por lo anterior, se les reitera a los usuarios su cuidado y respeto ante el flujo peatonal que se presenta dentro de estas estaciones.

Consulta las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o ingresando a www.transmilenio.gov.co.

Los ciudadanos que tengan cualquier duda sobre el desarrollo de las obras en este punto del nororiente de la ciudad pueden visitar la oficina de atención al ciudadano, ubicada en la calle 72 No. 10-34 Local 147, en el Centro Comercial Avenida Chile.