Avanzan con éxito las pruebas estáticas de carga del puente de la 153 con AutoNorte

Foto: IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, informó que avanzan con éxito las pruebas de carga estática realizadas en el puente de la calle 153 con AutoNorte, obra de Valorización 724 de 2018. En esta primera fase, se utilizaron volquetas con un peso de hasta 30,5 toneladas cada una, con el objetivo de evaluar la resistencia de la estructura que ya registra un 84, 92 % de avance de obra.

“Uno de los métodos para verificar la resistencia de los puentes, antes de su puesta en funcionamiento, es la realización de pruebas de carga, tanto estáticas como dinámicas. En este caso se utilizaron cuatro volquetas con cerca de 120 toneladas. Estas pruebas estáticas se hacen por cada luz (tramo comprendido entre dos apoyos o columnas de la estructura)”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

El puente tiene una longitud total de 363 metros (incluidos los aproches o accesos), un ancho de 20,45 metros y un gálibo (altura) de 5,10 metros. Contará con tres carriles vehiculares y uno de incorporación, además de un bicipeatonal.

“Después de culminar las pruebas estáticas continuaremos con las pruebas dinámicas, básicamente las volquetas empezarán a transitar de un lugar a otro (en el tablero del puente). Contamos con los equipos para tomar las mediciones correspondientes y así revisar para que, muy pronto, este puente esté al servicio de los bogotanos”, precisó el director del IDU.

La obra beneficiará a más de 800 mil personas y permitirá conectar por completo la avenida La Sirena (calle 153) de oriente a occidente, entre la carrera Séptima y la av. Boyacá. Asimismo, a través de sus orejas (accesos al puente), con el norte y sur de la ciudad, a través de la autopista Norte.