Ataque terrorista en Cajibío: Son 20 los civiles fallecidos y 36 los heridos

–(Imagen el gobernador caucano en el sitio). Tras un Consejo de Gobierno, en el cual se definieron las medidas de seguridad, acompañamiento, auxilios humanitarios, atención psicosocial y apoyo integral a las víctimas del ataque terrorista con explosivos de las disidencias de las Farc en el sector de El Túnel, del municipio de Cajibío, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán señaló que el balance del ataque terrorista son 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro.

Destacó que en coordinación con las personerías municipales de Piendamó y Cajibío, se adelantó la caracterización de las víctimas.

«Hemos avanzado en la atención a las familias que requieren auxilio funerario, especialmente en la vereda Pedregosa, Cajibío, donde residían 11 de las víctimas», subrayó.

Dijo que en materia de movilidad, el consorcio Nuevo Cauca trabaja de manera ininterrumpida para restablecer la vía afectada.

«El cráter, de aproximadamente 200 metros cúbicos, está siendo intervenido y se estima que en un lapso de seis horas se restablezca el paso», precisó.

Igualmente indicó que se decretaron tres días de duelo en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia.

«En próximos días realizaremos un acto simbólico por nuestras víctimas, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas del departamento, en unidad», puntualizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez rechazó categóricamente el atentado terrorista ocurrido en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), que dejó al menos 14 personas muertas y 38 heridas, tras la explosión de un artefacto en la vía Panamericana, uno de los principales corredores del suroccidente del país.

Desde la zona, el ministro de Defensa informó en su cuenta de la red social X, que realizó un sobrevuelo para verificar la magnitud de los hechos y evaluar las afectaciones.

“Sobrevolamos el sector de El Túnel en Cajibío, Cauca, para evaluar la magnitud del atentado terrorista perpetrado por alias ‘Marlon’, uno de los cabecillas más buscados del suroccidente del país, por quien ofrecemos una recompensa de hasta $5.000 millones”, afirmó.

El ministro agregó que lo evidenciado en terreno refleja la gravedad del ataque contra la población civil. “Lo que encontramos es la evidencia de un acto irracional de violencia que arrebató vidas y deja una herida abierta en el país”, señaló, al referirse al impacto de la explosión que afectó varios vehículos que transitaban por la vía en el momento del atentado.

Respuesta inmediata del @COL_EJERCITO ante los ataques terroristas en el Cauca. En las últimas horas tropas sostuvieron combates contra grupos criminales en el municipio de Corinto. De manera simultánea, se desarrollaron operaciones en otros sectores, con presencia institucional… pic.twitter.com/SrzKxVC4ju — Mindefensa (@mindefensa) April 27, 2026

El jefe de la cartera de Defensa expresó además su solidaridad con las víctimas y sus familias. “A las familias de las víctimas, nuestro respeto y solidaridad. Este hecho no quedará en la impunidad”, aseguró, al reiterar el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo ocurrido.

El ministro subrayó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones en la zona para garantizar la seguridad. “Nuestra Fuerza Pública seguirá actuando con determinación para proteger la vida, restablecer la tranquilidad y evitar que hechos como estos se repitan”.

Igualmente, tras los recientes atentados en Valle del Cauca, señaló que la respuesta es inmediata y contundente: no vamos a ceder un solo espacio al crimen.

El Ejército y la Policía refuerzan la seguridad en Cali con patrullajes mixtos, controles viales y presencia institucional de la Seguridad, para garantizar el orden público y la convivencia ciudadana.

Las acciones se concentran en puntos estratégicos, como establecimientos comerciales y vías principales, lo que permite ejercer control, contrarrestar conductas delictivas y avanzar en la identificación de personas requeridas por la justicia.

Estas medidas se complementan con operaciones militares en zonas rurales y municipios cercanos, orientadas a neutralizar a los grupos armados criminales y prevenir nuevos hechos de violencia, concluyó.