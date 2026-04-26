Conozca los cierres viales y desvíos por la carrera Adidas Splits 7K en Bogotá este domingo 26 de abril
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este domingo 26 de abril de 2026 se realiza carrera atlética Adidas Splits 7K, en inmediaciones al parque Las Aguas Germania, en la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá. Por este evento habrá cierres viales en diagonal 20A, carrera Primera, carrera Quinta A, carrera Tercera, carrera Séptima y otras vías. ¡Revisa aquí detalles y programa tus desplazamientos!
Debido a esta carrera atlética, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en inmediaciones del parque Las Aguas Germania y vías principales en la localidad de Santa Fe.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Diagonal 20A entre carrera Primera Este y calle 20 , cierre total, 10:00 p. m. del sábado 25 de abril de 2026 a 12:30 m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Carrera Primera Este entre calle 19A y diagonal 20A, cierre total, 10:00 p. m. del sábado 25 de abril de 2026 a 12:30 m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Calle 22 (calzada sur) entre carrera Primera Este y carrera Quinta A Este, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 10:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Carrera Quinta A Este entre calle 22 y retorno norte a norte a la altura de la calle 18, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 10:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Calle 22 entre carrera Tercera y carrera Primera Este, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 10:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Carrera Tercera entre calle 22 y avenida calle 26, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Avenida calle 26 (calzada sur) entre avenida carrera Séptima y carrera Tercera, cierre total, 07:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 11:00 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Avenida carrera Séptima entre avenida calle 26 y calle 28, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 10:50 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
- Avenida carrera Séptima (calzada oriental) entre calle 28 y calle 36, cierre total, 7:30 a. m. del domingo 26 de abril de 2026 a 10:50 a. m. del domingo 26 de abril de 2026.
La actividad recre-deportiva se realizará en el siguiente recorrido:
La carrera iniciará en el parque Las Aguas Germania ubicado en la diagonal 20 por carrera 1 Este, toma la calle 22 (calzada sur) al oriente – carrera 5 Este al sur – carrera 5A Este al sur – retorno a la altura de la calle 18 – carrera 5A Este al norte – carrera 5 Este al norte – calle 22 (calzada sur) al occidente – carrera 2 al norte – calle 22A al occidente – carrera 2A al norte – Conexión avenida calle 26 – carrera 3 al norte – avenida calle 26 (calzada sur) al occidente – avenida carrera 7 (calzada oriental) al norte – retorno al sur a la altura de la calle 36 – avenida carrera 7 (calzada oriental) al sur – avenida calle 26 (calzada sur) al oriente – Conexión avenida calle 26 – carrera 3 al sur – carrera 2A al sur – calle 22A al oriente – carrera 2 al sur – calle 22 al oriente – parque Las Aguas Germania, lugar donde finalizará el recorrido.
Desvíos autorizados
?La avenida circunvalar operará únicamente para acceso al Cerro Monserrate, los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida Circunvalar podrán tomar a la altura del Parque Nacional la Transversal 2 al sur – calle 40A Bis al occidente – carrera 5 al sur. (Ver Mapa 1).
?La avenida circunvalar operará únicamente para acceso al Cerro Monserrate, los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida Circunvalar deberán tomar la avenida calle 32 al occidente – carrera 5 al sur. (Ver Mapa 2).
?Las personas que lleguen al sector del Cerro de Monserrate y quieran continuar al sur, deberán tomar la avenida calle 26 al occidente – carrera 5 al sur por medio del Barrio Bosque izquierdo – avenida Comuneros al oriente – avenida Circunvalar al sur. (Ver Mapa 3)
? Quienes se desplazan en sentido sur – norte por la carrera 5 y deseen tomar la avenida Circunvalar al sur, deberán continuar la carrera 5 al sur – avenida Comuneros al oriente – avenida Circunvalar al sur. (Ver Mapa 4).
?Las personas que van en sentido occidente – oriente por la avenida calle 19 y toman la carrera 3 al norte, deberán realizar retorno al occidente por la avenida calle 19 y avenida carrera 10 al norte (Ver Mapa 5).